Ситуацию осложняет новый, самая сильная вспышка 2025 года, которая произошла недавно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр прогнозирования космической погоды NOAA. Вспышки 9 и 10 ноября спровоцировали выбросы облаков плазмы, одно из которых движется со скоростью 1200 км/с, тогда как другое – 700 км/с.

Какая угроза для Земли?

В таких случаях очень часто более быстрое облако плазмы догоняет более медленное, и они одновременно ударяют по нашей планете. Такое столкновение может стать настоящим испытанием для Земли и спровоцировать магнитные бури предкритического уровня G3–G4 о чем уже предупреждает британская модель прогнозирования космической погоды Met Office.

Первый поток плазмы достигнет планеты уже во вторник, 11 ноября, после 17:00 по киевскому времени. Если второй поток задержится, сила геомагнитного удара будет меньшей, но ученые все равно прогнозируют рост интенсивности бури с уровня G1 – G2 до G3 – G4 в первой половине 12 ноября.

Похожая ситуация ожидалась 7 ноября, когда к Земле приближался выброс от вспышки X1.8, но тогда планету задело лишь краем. На этот раз следствием бури могут стать яркие полярные сияния. В то же время для спутников такие возмущения представляют опасность из-за расширения атмосферы и сильных магнитных колебаний.

Произойдет ли сильнейшая магнитная буря 2025 года?

Во вторник, 11 ноября, была зафиксирована самая мощная вспышка 2025 года с индексом X5.16. Она произошла в зоне, что может повлиять на Землю. По потоку излучения она в 3-5 раз превышает все вспышки этого года вместе взятые, а по энергии – в 10-20 раз.

Событие произошло в активной области солнечных пятен AR4274, которая в течение последней недели, с 4 ноября, является источником постоянных вспышек и корональных выбросов массы, летящих в сторону Земли.

Сейчас трудно прогнозировать последствия этой вспышки, поскольку пока не известно состоялся ли корональный выброс массы – облако солнечной плазмы, которое может двигаться довольно медленно. Однако, если это таки произошло и Земля окажется на пути облака – наша планета может подвергнуться воздействию сильнейшей магнитной бури года.

Поток плазмы спровоцированный этой вспышкой, взаимодействуя с магнитным полем планеты, способен вызвать бурю экстремального уровня G5. Это грозит масштабными проблемами с электросетями, вплоть до полного отключения, повреждением трансформаторов и сбоями в работе спутников связи, GPS и интернета.

Радиосвязь может быть недоступна в течение нескольких дней. В то же время такое явление может вызвать зрелищные полярные сияния, видимые даже на широте Украины. Даже буря несколько более слабого уровня G4 может привести к значительным проблемам с контролем напряжения и ухудшению спутниковой навигации.