Магнитная буря 3 января: последствия декабрьской вспышки на Солнце и угрозы для Украины

Первые дни 2026 года проходят под влиянием активных процессов на Солнце, которые сформировались еще в конце декабря. Геомагнитная ситуация остается нестабильной, а начало января сопровождается повышенным вниманием ученых к космической погоде из-за возможных возмущений магнитного поля Земли.

Какой будет магнитная буря 3 января?

Причиной геомагнитной активности 3 января станет мощная солнечная вспышка класса M7.1, зафиксированная в конце декабря 2025 года. Она сопровождалась выбросом корональной массы – облаком заряженной плазмы, которая, по уточненным расчетам NOAA, движется в направлении Земли более прямо, чем предполагалось изначально, пишет 24 Канал.

Смотрите также Зонд Parker сделал революционное открытие о нашем Солнце, что будет иметь последствия для всего человечества

Моделирование NOAA SWPC WSA-ENLIL показывает, что основной удар плазменного облака приходится на 3 января. Допустимое отклонение во времени составляет около 7 часов, поэтому начало возмущений в прогнозах было под вопросом (с возможным стартом еще в конце суток 2 января), но пик будет именно в субботу.

На эту дату действует предупреждение о магнитной буре уровня G2, пишет SolarHam. Такой уровень считается умеренным и уже способен влиять на работу радиосвязи, спутниковых навигационных систем и состояние ионосферы, особенно в северных регионах планеты.

Но для Украины существенных рисков не прогнозируется. Геомагнитные бури уровней G1 – G2 обычно не имеют прямого влияния на эти широты и не представляют угрозы для населения.

Отдельную роль в развитии событий могут играть суббури – кратковременные, но интенсивные высвобождения энергии в магнитном поле Земли. Именно они часто вызывают внезапное усиление полярных сияний и могут приводить к их распространению на более низкие широты. Несмотря на то, что общее расширение аврорального овала происходит постепенно, суббури способны дать более яркий, но короткий эффект.

Наблюдения полярного сияния 3 января будут осложняться полная Луна, известным как Волчья Луна. Ее яркий свет уменьшит контрастность аврор, что особенно критично для средних широт, где даже в условиях бури уровня G2 сияния остаются слабо заметными.