В Украине снова мощная геомагнитная буря: возможно полярное сияние

В воскресенье, 1 июня, в Украине началась жесткая геомагнитная буря класса G4. В средних широтах снова можно будет увидеть полярное сияние.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главный центр специального контроля. Подобная обстановка продержится еще несколько дней.

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Что известно о геомагнитной буре

По данным исследователей, геомагнитная активность достигла пика в 11:04 по киевскому времени.

Кроме того, в центре специального контроля предупредили радиооператоров-любителей и пользователей GPS/GNSS, в частности фермеров и пилотов БпЛА.

Ожидается, что как дневной, так и ночной радиодиапазоны будут оставаться зашумленными, с периодическими перебоями,

– говорится в сообщении.

Прогноз Кр-индекса 1 – 3 июня / Главный центр специального контроля

Напомним, 29 мая из-за мощной магнитной бури полярное сияние видели над Сумской областью. По словам синоптиков, небо засияло розово-фиолетовыми полосами.

К слову, чтобы редкое явление возникло в Украине, нужна буря уровня G4 и выше. Поэтому сияние при G2 – G3 на Сумщине является исключительной ситуацией, которая могла стать следствием длительного воздействия и сочетания сразу двух факторов.