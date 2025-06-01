В Украине снова мощная геомагнитная буря: возможно полярное сияние
- 1 июня в Украине началась геомагнитная буря класса G4, что может вызвать полярное сияние в средних широтах.
- Буря повлияет на работу радиооператоров и пользователей GPS/GNSS, вызывая перебои в радиодиапазонах.
В воскресенье, 1 июня, в Украине началась жесткая геомагнитная буря класса G4. В средних широтах снова можно будет увидеть полярное сияние.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главный центр специального контроля. Подобная обстановка продержится еще несколько дней.
Смотрите также В 2025 году Северное сияние будет лучше видно в Европе: где его прогнозируют
Что известно о геомагнитной буре
По данным исследователей, геомагнитная активность достигла пика в 11:04 по киевскому времени.
Кроме того, в центре специального контроля предупредили радиооператоров-любителей и пользователей GPS/GNSS, в частности фермеров и пилотов БпЛА.
Ожидается, что как дневной, так и ночной радиодиапазоны будут оставаться зашумленными, с периодическими перебоями,
– говорится в сообщении.
Напомним, 29 мая из-за мощной магнитной бури полярное сияние видели над Сумской областью. По словам синоптиков, небо засияло розово-фиолетовыми полосами.
К слову, чтобы редкое явление возникло в Украине, нужна буря уровня G4 и выше. Поэтому сияние при G2 – G3 на Сумщине является исключительной ситуацией, которая могла стать следствием длительного воздействия и сочетания сразу двух факторов.