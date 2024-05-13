Машины остановились: сильнейшие за 20 лет магнитные бури стали кошмаром для фермеров

Аномально высокая солнечная активность помешала работе некоторых фермеров способом, которого никто не ожидал. Они стали "жертвой" собственных современных производств, тогда как более примитивные чувствуют себя прекрасно.

Что произошло

Как известно, космическая погода может влиять на наши технологии – радио, электросети, спутники. Один из неприятных эффектов солнечных вспышек является помехи, которые они вызывают в работе GPS и систем связи. На этот раз больше всего на себе их почувствовали фермеры в эти выходные.

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Повышенная солнечная активность в течение последних нескольких дней привела к сбоям в работе систем GPS-навигации, которые управляют некоторыми современными тракторами John Deere и других брендов. Эта технология позволила фермерам более эффективно высаживать культуру на сверхплотных, прямых линиях, но им посоветовали временно прекратить ее использование из-за потенциальных неточностей, которые могут привести к хаосу во время сбора урожая.

Тракторы John Deere подключаются к так называемым кинематическим системам реального времени (RTK), которые позволяют сажать растения очень с погрешностью не более сантиметра. Если фермеры продолжат сеять без привычной точности, то, по их словам, "строки будут не там, где их видит система AutoPath", когда наступит время ухода за посевами и уборки урожая, говорит владелец некоторых дилерских центров John Deere.

Хуже всего, что это произошло именно сейчас, во время сезона посева кукурузы, которая в США является одной из важнейших культур.

Все тракторы стоят на концах поля, выключены из-за солнечной бури,

– рассказал фермер из Небраски, Кевин Кенни.

Он и многие другие фермерские хозяйства были вынуждены приостановить посевные работы, в то время как другие продолжают их и надеются на лучшее.

Что известно о последних магнитных бурях

Геомагнитная буря, которую мы пережили в минувшие выходные, стала самой сильной за последние 20 лет, достигнув экстремального уровня G5 в пятницу и субботу утром. Позже она несколько утихла до уровня G4/G3, но, как ожидается, снова усилится впоследствии, поскольку в это же время на Солнце произошло еще несколько вспышек мощнейшего класса X. Интенсивные выбросы корональной массы (CME) достигнут Земли в ближайшие дни.