Магнитные бури в августе: чего можно ожидать в последний месяц лета

Магнитное поле Земли встретило август бурными событиями, поскольку в конце прошлого месяца произошло несколько крупных вспышек на Солнце. Судя по всему, это еще не конец. Чего же ожидать в течение этого месяца?

Коротко о солнечных вспышках, корональные выбросы массы и магнитные бури

Солнечная вспышка – это огромный взрыв на нашей звезде, который может произойти в любой момент в тех местах, это магнитные поля разрываются. Как правило, такие вспышки наблюдаются в областях солнечных пятен – зонах, где температура ниже (из-за чего они кажутся черными относительно другой поверхности), а магнитные поля нестабильны. Иногда такие вспышки приводят к выбросу солнечной материи в космос.

Корональный выброс массы (КВМ) – это процесс, при котором Солнце высвобождает огромное количество плазмы, которая по площади может в десятки раз превышать размеры Земли. Эта плазма, а также радиация и электромагнитное излучение с бешеной скоростью несутся сквозь пространство. Иногда случается так, что на пути такого выброса попадается планета – например, Земля.

Магнитная буря – это явление, которое возникает, когда выброс солнечной материи сталкивается с магнитным полем Земли. Они начинают реагировать, провоцируя возмущения и влияя на земную электронику, спутники, а также провоцируя полярные сияния. Обычно они наблюдаются далеко на севере, но в зависимости от силы выброса, могут простираться дальше на юг.

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Прогнозирование

К сожалению, мы еще недостаточно хорошо изучили Солнце, а также не имеем достаточно развитых технологий, чтобы делать точные прогнозы относительно солнечной активности. Ученые делают приблизительные предсказания на основе данных о прошлых годах, а также последней активности.

Предсказать солнечные вспышки труднее всего, ведь Солнце может выдавать их в любой момент. Закончится ли вспышка выбросом – еще одна загадка, на которую ученые не имеют ответа. Процесс взрыва может длиться до нескольких часов, а наши наблюдения могут лишь фиксировать все постфактум.

Масла в огонь подливает тот факт, что сейчас Солнце находится на пике своей активности в рамках 11-летнего цикла, а потому его поведение еще более непредсказуемо, чем обычно. Если ученым важно что-то предсказывать даже когда Солнце спокойно, то излишне говорить о том, насколько сложно что-то определить сейчас. Например, самый сильный в истории солнечный выброс, известный как Событие Керрингтона, произошел, когда Солнце было на минимуме своей активности.

Прогнозировать магнитные бури легче всего, но лишь в краткосрочной перспективе. Дело в том, что выброс солнечной массы путешествует от Солнца до Земли от 1 до 5 дней (хотя самые сильные могут достигать даже за несколько часов). Если ученым удается зафиксировать направление и скорость выброса, они могут рассчитать, столкнется ли он с Землей и какими будут приблизительные последствия. Соответственно, если на Солнце не было КВМ, или он был направлен в другую сторону, то мы можем уверенно утверждать, что магнитной бури не будет.

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Чего ждать в августе

Начало месяца было для Солнца неспокойным: ученые фиксировали высокую активность. Вчера, 5 августа произошло две вспышки класса X, сильнейшей из возможных . Произошли они на краю солнечного диска (сейчас пятна 3767, которое спродуцировало вспышку, уже не видно из нашего положения), поэтому вероятнее всего, Землю не заденут .

. Произошли они на краю солнечного диска (сейчас пятна 3767, которое спродуцировало вспышку, уже не видно из нашего положения), поэтому . После этого наблюдали еще три вспышки класса M, среднего. Другие вспышки были небольшими, поэтому их можно не принимать во внимание.

Только за вчерашний день вчера насчитали 22 выброса корональной массы . К сожалению, ученые не указывают, куда они были направлены.

. К сожалению, ученые не указывают, куда они были направлены. Сейчас на Солнце насчитывается 8 групп пятен. Три из них сейчас направлены прямо на Землю. Еще одна, самая большая, в течение следующей недели вернется вместе с Солнцем и будет "смотреть" на нас. Поэтому стоит ожидать, что эти пятна будут выбрасывать плазму в нашу сторону, провоцируя магнитные бури. Назвать конкретные даты сейчас, к сожалению, почти невозможно.



Последний снимок солнечных пятен / Фото SpaceWeatherLive