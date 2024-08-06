Магнитные бури в августе: чего можно ожидать в последний месяц лета
Магнитное поле Земли встретило август бурными событиями, поскольку в конце прошлого месяца произошло несколько крупных вспышек на Солнце. Судя по всему, это еще не конец. Чего же ожидать в течение этого месяца?
Коротко о солнечных вспышках, корональные выбросы массы и магнитные бури
Солнечная вспышка – это огромный взрыв на нашей звезде, который может произойти в любой момент в тех местах, это магнитные поля разрываются. Как правило, такие вспышки наблюдаются в областях солнечных пятен – зонах, где температура ниже (из-за чего они кажутся черными относительно другой поверхности), а магнитные поля нестабильны. Иногда такие вспышки приводят к выбросу солнечной материи в космос.
Корональный выброс массы (КВМ) – это процесс, при котором Солнце высвобождает огромное количество плазмы, которая по площади может в десятки раз превышать размеры Земли. Эта плазма, а также радиация и электромагнитное излучение с бешеной скоростью несутся сквозь пространство. Иногда случается так, что на пути такого выброса попадается планета – например, Земля.
Магнитная буря – это явление, которое возникает, когда выброс солнечной материи сталкивается с магнитным полем Земли. Они начинают реагировать, провоцируя возмущения и влияя на земную электронику, спутники, а также провоцируя полярные сияния. Обычно они наблюдаются далеко на севере, но в зависимости от силы выброса, могут простираться дальше на юг.
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Прогнозирование
К сожалению, мы еще недостаточно хорошо изучили Солнце, а также не имеем достаточно развитых технологий, чтобы делать точные прогнозы относительно солнечной активности. Ученые делают приблизительные предсказания на основе данных о прошлых годах, а также последней активности.
- Предсказать солнечные вспышки труднее всего, ведь Солнце может выдавать их в любой момент. Закончится ли вспышка выбросом – еще одна загадка, на которую ученые не имеют ответа. Процесс взрыва может длиться до нескольких часов, а наши наблюдения могут лишь фиксировать все постфактум.
- Масла в огонь подливает тот факт, что сейчас Солнце находится на пике своей активности в рамках 11-летнего цикла, а потому его поведение еще более непредсказуемо, чем обычно. Если ученым важно что-то предсказывать даже когда Солнце спокойно, то излишне говорить о том, насколько сложно что-то определить сейчас. Например, самый сильный в истории солнечный выброс, известный как Событие Керрингтона, произошел, когда Солнце было на минимуме своей активности.
- Прогнозировать магнитные бури легче всего, но лишь в краткосрочной перспективе. Дело в том, что выброс солнечной массы путешествует от Солнца до Земли от 1 до 5 дней (хотя самые сильные могут достигать даже за несколько часов). Если ученым удается зафиксировать направление и скорость выброса, они могут рассчитать, столкнется ли он с Землей и какими будут приблизительные последствия. Соответственно, если на Солнце не было КВМ, или он был направлен в другую сторону, то мы можем уверенно утверждать, что магнитной бури не будет.
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Чего ждать в августе
- Начало месяца было для Солнца неспокойным: ученые фиксировали высокую активность. Вчера, 5 августа произошло две вспышки класса X, сильнейшей из возможных. Произошли они на краю солнечного диска (сейчас пятна 3767, которое спродуцировало вспышку, уже не видно из нашего положения), поэтому вероятнее всего, Землю не заденут.
- После этого наблюдали еще три вспышки класса M, среднего. Другие вспышки были небольшими, поэтому их можно не принимать во внимание.
- Только за вчерашний день вчера насчитали 22 выброса корональной массы. К сожалению, ученые не указывают, куда они были направлены.
- Сейчас на Солнце насчитывается 8 групп пятен. Три из них сейчас направлены прямо на Землю. Еще одна, самая большая, в течение следующей недели вернется вместе с Солнцем и будет "смотреть" на нас. Поэтому стоит ожидать, что эти пятна будут выбрасывать плазму в нашу сторону, провоцируя магнитные бури. Назвать конкретные даты сейчас, к сожалению, почти невозможно.
Последний снимок солнечных пятен / Фото SpaceWeatherLive
- Что касается активности самого Солнца, то сейчас ученые предварительно прогнозируют крупнейшие события на 11 августа, а затем на 22 и 23. Будут ли они иметь какие-то последствия, покажет только время.