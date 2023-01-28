Магнитные бури: что это такое и когда их ждать в феврале

Солнечная буря – довольно частое явление в жизни Солнца и нашей планеты. Большинство из них никак не влияет на Землю, однако иногда они устремляются в нашу сторону и вызывают геомагнитные возмущения, характеризующиеся полярными сияниями в атмосфере, нарушением работы приборов и другими явлениями.

Солнечная буря не похожа на обычную бурю, состоящую из ветра, дождя или града. Вместо этого она состоит из солнечной радиации. Звучит опасно, но не торопитесь волноваться. Земля каждый день "купается" во всех видах солнечного излучения, но от его губительного воздействия масс защищают магнитное поле, атмосфера и озоновый слой.

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Солнечная буря

Всплески на Солнце часто связаны с темными пятнами на нашей звезде – это области, где температура значительно ниже, чем на другой поверхности, поэтому нам они кажутся черными. Солнечные пятна продуцируют массивные взрывы электромагнитной энергии, которые на огромной скорости вырываются в космос и уносятся через пространство – например, к нам.

Корональный выброс массы (КВМ), похожая на солнечные вспышки, также может быть вызвана солнечными пятнами. На самом деле многие солнечные вспышки и КВМ происходят в тандеме, но не всегда.

Однако главное отличие между солнечной вспышкой и корональным выбросом состоит в том, что солнечный шторм, вызванный КВМ, движется гораздо медленнее, что дает астрономам время обнаружить его.

Еще одно отличие между последствиями солнечной вспышки и коронального выброса состоит в том, что вспышки влияют только на верхние слои атмосферы, тогда как частицы КВМ могут достичь поверхности Земли.

Магнитная буря

Что же происходит, когда мы попадаем в солнечную бурю? В этот период может произойти несколько вещей, и все они зависят от типа бури и ее силы.

Бурые, вызванные солнечными вспышками , взаимодействующие с ионосферой нашей планеты, могут нарушать радиоволны в регионе, куда они попадают. Это означает, что после солнечной вспышки могут возникнуть проблемы со связью, а в некоторых случаях могут быть отключены сигналы навигации. К счастью, большинство солнечных вспышек длятся не дольше часа, прежде чем угасают. Кроме того, хотя вспышки недостаточно энергичны, чтобы выйти за пределы ионосферы, любая достаточно сильная вспышка может привести к незначительному колебанию магнитного поля Земли, создавая электромагнитный импульс или ЭМИ, что может иметь серьезные глобальные последствия.

, взаимодействующие с ионосферой нашей планеты, могут нарушать радиоволны в регионе, куда они попадают. Это означает, что после солнечной вспышки могут возникнуть проблемы со связью, а в некоторых случаях могут быть отключены сигналы навигации. К счастью, большинство солнечных вспышек длятся не дольше часа, прежде чем угасают. Кроме того, хотя вспышки недостаточно энергичны, чтобы выйти за пределы ионосферы, любая достаточно сильная вспышка может привести к незначительному колебанию магнитного поля Земли, создавая электромагнитный импульс или ЭМИ, что может иметь серьезные глобальные последствия. Солнечные бури, вызванные выбросами корональной массы, действуют несколько иначе. На самом деле КВМ могут быть более разрушительными, поскольку они могут направлять частицы плазмы мимо атмосферы, создавая токи в магнитных полях Земли. Слабые не делают ничего, кроме того, что создают сияние в атмосфере. Вместо этого сильнее могут нарушать радиоволны и GPS-сигналы и имеют гораздо больше шансов создать ЭМИ, чем солнечные вспышки.

Магнитные бури в феврале 2023 года

Сейчас самыми заметными магнитными возмущениями, ожидающими нас в феврале, можно назвать четыре. Однако следует помнить, что Солнце часто преподносит астрономам сюрпризы в виде неожиданных выбросов корональной массы. Поэтому в список могут добавиться еще несколько случаев.