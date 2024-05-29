Магнитные бури и полярные сияния вернутся в июне, поскольку солнечные пятна поворачиваются к нам

После того как в начале и середине мая большая часть мира наблюдала феерические полярные сияния, солнечные пятна AR3664, которые были их причиной, развернулись в другую сторону от нашей планеты. Однако теперь Солнце завершает очередной оборот вокруг своей оси, снова разворачиваясь пятнами к нам. Чего же ожидать в следующем месяце?

Пятна, вспышки и бури

После сильнейшей геомагнитной бури за последние 20 лет скопление солнечных пятен AR3664 снова стало видимым и продолжает излучать в космос огромное количество радиации. Пятна – это места на Солнце, где температура немного ниже, из-за чего они кажутся темнее, чем остальная поверхность звезды. Здесь магнитные поля ведут себя непредсказуемо, и когда они начинают возмущаться, возникают вспышки, которые могут выбрасывать плазму в космос. Эта солнечная материя летит сквозь вакуум к Земле (если планета находится на ее пути) и сталкивается с магнитным полем, вызывая геомагнитные бури, и с атмосферой, создавая полярные сияния благодаря взаимодействию солнечного выброса и химических элементов в воздухе.

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Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) зафиксировал взрыв на Солнце, произошедший в понедельник на юго-западном крае (с перспективы нашего взгляда). Солнечное пятно AR3664, вероятно, ответственно за вспышку, которая была классифицирована как сильная вспышка класса X2.8.



Вспышка X2.8 из региона солнечных пятен AR3664 / Фото NOAA

Эта конкретная вспышка, вероятно, никак не повлияет на Землю, поскольку она была направлена в сторону. Но это событие свидетельствует, что за две недели, пока пятна AR3664 были обращены от нас в другую сторону, они не исчезли, а теперь возвращаются снова к нам. Последний раз, когда область пятен AR3664 была видна, она выросла до почти 200 000 километров и стала одной из самых активных областей на Солнце во время текущего солнечного цикла.

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Чего ждать в июне от активности Солнца

Поэтому скопление постепенно поворачивается лицом к Земле, появляясь из юго-западного региона Солнца. Интересно, что за то время, пока пятна были скрыты от нашего зрения на Земле, космический аппарат Solar Orbiter наблюдал солнечную вспышку класса X12, вырвавшуюся из солнечного пятна. Вспышка привела к огромному выбросу корональной массы на стороне Солнца, обращенной от нас. Нам очень и очень повезло, ведь если значительно более слабая вспышка вызвала полярные сияния аж за экватором, то трудно представить, какими были бы последствия вспышки класса X12.

Если солнечное пятно продолжит выпускать заряженные частицы с поверхности Солнца, это может привести к очередной магнитной буре уже в июне. Буря, произошедшая в начале этого месяца, достигла уровня G5, самого высокого уровня по шкале геомагнитных бурь. Излучение Солнца привело к проблемам со спутниками, перебоям в радиосвязи и другим типичным проблемам для технологий и инфраструктуры. Оно также спровоцировало сияния в Украине и над большей частью мира.

Таким образом, человечеству следует ожидать возмущений в магнитном поле Земли в течение первых двух недель июня , пока пятна AR3664 будут обращены к планете. Напомним, солнечная материя обычно путешествует от звезды к нам в течение 1-5 дней. Поэтому после вспышки будет проходить определенное время, прежде чем мы будем чувствовать последствия.

, пока пятна AR3664 будут обращены к планете. Напомним, солнечная материя обычно путешествует от звезды к нам в течение 1-5 дней. Поэтому после вспышки будет проходить определенное время, прежде чем мы будем чувствовать последствия. Вероятно, вторая часть месяца будет спокойнее, хотя не стоит забывать, что Солнце – очень непредсказуемо и трудно поддается прогнозированию. Поэтому оно может выдавать сюрпризы. Пока что ученые не прогнозируют значительных геомагнитных бурь во второй половине месяца, согласно данным Meteoagent.