Магнитные бури 29 января: стоит ли волноваться

В конце дня 25 января Солнце выбросило вспышку, которая закончилась корональным выбросом массы. Утром 26 января коронограф LASCO наблюдал на своих изображениях его движение в сторону Земли. Согласно моделированию, звездная плазма может пересечься с орбитой нашей планеты.

Чего ждать

Согласно расчетам, корональный выброс массы может достичь Земли 29 января, то есть уже завтра. Однако он вряд ли вызовет значительные возмущения в магнитном поле планеты. Специалисты NOAA считают, что выброс плазмы большей частью или даже полностью пройдет южнее Земли. Даже если заденет нас, то лишь незначительным образом. Если так произойдет, может произойти геомагнитная буря слабого класса G1, пишет 24 Канал.

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G1 – это самый слабый из возможных уровней магнитной бури. На этом уровне возможны слабые колебания в электросети из-за появления незначительных дополнительных токов. Но предохранители электростанций не должны срабатывать. Влияние на работу спутников лишь незначительное. Полярное сияние на этом уровне возможно лишь на самых высоких северных широтах. Мигрирующие животные способны чувствовать даже это самое слабое влияние.

Однако, стоит отметить, что, в отличие от большинства других случаев, этот раз ученые не уверены в окончательных прогнозах траектории выброса и, соответственно, бури. Выброс может пролететь мимо. В любом случае, даже если буря и будет, украинцам точно волноваться не стоит, ведь мы точно не почувствуем ее влияния.

Ни вчера, ни сегодня, на Солнце не наблюдали крупных вспышек. Единственная заметная вспышка принадлежала к классу M2.6, которую выпустила группа солнечных пятен 3976, находящаяся на самом краю солнечного диска. Ученые не сообщают, завершилась ли эта вспышка выбросом плазмы, но даже если таковой и был, она точно не будет угрожать Земле. Поэтому ближайшие 3-5 дней мы можем не беспокоиться о любых капризах космической погоды.