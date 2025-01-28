Чого чекати

Згідно з розрахунками, корональний викид маси може досягти Землі 29 січня, тобто вже завтра. Однак він навряд чи викличе значні збурення в магнітному полі планети. Спеціалісти NOAA вважають, що викид плазми здебільшого або навіть повністю пройде південніше від Землі. Навіть якщо зачепить нас, то лише незначним чином. Якщо так станеться, може відбутися геомагнітна буря слабкого класу G1, пише 24 Канал.

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G1 – це найслабший з можливих рівнів магнітної бурі. На цьому рівні можливі слабкі коливання в електромережі через появу незначних додаткових струмів. Але запобіжники електростанцій не повинні спрацьовувати. Вплив на роботу супутників лише незначний. Полярне сяйво на цьому рівні можливе лише на найвищих північних широтах. Мігруючі тварини здатні відчувати навіть цей найслабший вплив.

Однак, варто зазначити, що, на відміну від більшості інших випадків, цього разу науковці не впевнені в остаточних прогнозах траєкторії викиду й, відповідно, бурі. Викид може пролетіти повз. У будь-якому випадку, навіть якщо буря й буде, українцям точно хвилюватися не варто, адже ми точно не відчуємо її впливу.

Ні вчора, ні сьогодні, на Сонці не спостерігали великих спалахів. Єдиний помітний спалах належав до класу M2.6, який випустила група сонячних плям 3976, котра перебуває на самому краю сонячного диска. Вчені не повідомляють, чи завершився цей спалах викидом плазми, але навіть якщо такий і був, він точно не загрожуватиме Землі. Тому найближчі 3-5 днів ми можемо не турбуватися про будь-які примхи космічної погоди.