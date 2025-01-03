На выходных Землю накроет очередная магнитная буря, стоит ли переживать

Год начался с того, что нашу планету накрыла магнитная буря класса G4. Однако это еще не все – Первые выходные 2025 года тоже пройдут под влиянием магнитной бури, но на этот раз она будет намного слабее.

Синоптики NOAA объявили о геомагнитной буре класса G1 на 4 и 5 января, сообщает 24 Канал со ссылкой на Space Weather. Ожидается, что корональный выброс массы и поток солнечного ветра повлияют на магнитное поле Земли.

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Ученые отмечают, что это должно быть относительно незначительное событие, гораздо менее интенсивное, чем сильная буря класса G4 1 января. Тем не менее, все, кто любит наблюдать за небом в высоких широтах (особенно вблизи Полярного круга) могут получить шанс увидеть хорошее зрелище в виде небольшого полярного сияния, если повезет.

Чувствительность к магнитным штормам, что делать

Магнитные бури возникают, когда солнечная активность, такая как выбросы корональной массы, влияют на геомагнитное поле Земли. Однако эти возмущения имеют крайне низкую связь с влиянием на здоровье и самочувствие человека.

Некоторые исследования предполагают, что магнитные бури могут влиять на кровяное давление, частоту сердечных сокращений и риск аритмии, особенно у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Многие ученые утверждают, что ощутимые эффекты могут быть следствием эффекта плацебо или ноцебо, когда люди испытывают симптомы из-за своей осведомленности о магнитной буре.

Несмотря на то, что существуют отдельные доказательства связи между магнитными бурями и влиянием на здоровье, научное сообщество остается разделенным. Исследования часто показывают неоднозначные результаты, а биологические механизмы, стоящие за этими эффектами, до конца не выяснены.

Многие ученые утверждают, что геомагнитные поля, которые генерируются во время штормов, слишком слабые, чтобы существенно влиять на физиологию человека, особенно по сравнению с повседневным электромагнитным воздействием (например, от электроники).

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Советы для чувствительных людей

Для тех, кто считает, что на них влияют магнитные бури ученые рекомендуют использовать различные методы релаксации, такие как йога или медитация, поскольку они могут смягчить ощутимые эффекты.

Надлежащий уровень влажности воздуха и сон могут уменьшить усталость и раздражительность, а отслеживание симптомов во время погодных изменений может помочь выявить триггеры.