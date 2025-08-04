Rolls-Royce строит новый малый модульный реактор, для обеспечения 3 миллионов домов
- Британское правительство выбрало технологию малых модульных реакторов Rolls-Royce как основную для будущих атомных электростанций, что обеспечит энергетическую независимость и экологическую энергетику.
- SMR от Rolls-Royce мощностью 470 мегаватт планируется обеспечить электроэнергией до одного миллиона домохозяйств, с ожидаемым запуском в середине 2030-х годов и высоким уровнем локализации производства компонентов.
- Проект SMR создаст до 3,000 рабочих мест, стоить примерно 2,5 миллиарда фунтов для первой установки, и имеет поддержку зарубежных партнеров, таких как Чехия и Швеция.
Британское правительство сделало значительный шаг для развития экологической энергетики, выбрав технологию малых модульных реакторов от Rolls-Royce в качестве основной для будущих атомных электростанций. Такие реакторы могут обеспечить стране энергетическую независимость, если все пойдет по плану.
В июне 2025 года компания Rolls-Royce стала основным партнером крупного государственного энергетического проекта по строительству малых модульных ядерных реакторов (SMR), информирует 24 Канал со ссылкой на Interesting Engineering.
Смотрите также Британские танкеры с парусами WindWings будут экономить 3 тонны топлива в сутки
Такой выбор был сделан после двухлетнего прозрачного конкурса, в котором рассматривались ведущие мировые технологии.
SMR от Rolls-Royce – это реактор мощностью 470 мегаватт, рассчитан на поставку электроэнергии около одного миллиона домохозяйств в течение не менее 60 лет.
Вот как должны выглядеть SMR от Rolls-Royce / Фото Rolls-Royce
Основное преимущество модульных реакторов заключается в заводском изготовлении основных элементов, которые затем собираются на месте, что значительно сокращает сроки и стоимость строительства по сравнению с традиционными атомными станциями.
По оценкам, один такой модуль будет стоить примерно 2,5 миллиарда фунтов для первой установки, но цена может снизиться до 2 миллиардов для следующих реакторов. Помимо экономии времени и ресурсов, этот подход минимизирует риски задержек и перерасходов, присущих крупным ядерным проектам.
Британское правительство предполагает, что SMR является не только источником чистой энергии, но и стимулом для местной экономики. В разгар строительства проект может привлечь до 3,000 рабочих мест, обеспечить развитие технологического сектора, а сами реакторы планируют подключить к сети в середине 2030-х годов.
Власти также акцентируют на высокой доле локализации производства комплектующих – до 70% элементов будут поставлять британские предприятия.
Технология Rolls-Royce SMR уже привлекает внимание зарубежных партнеров: подписаны соглашения с Чехией и установлено сотрудничество со Швецией. Отдельно отмечается, что проекты проходят последний этап комплексной оценки безопасности британскими регуляторами, а государственная поддержка гарантирует стабильный финансовый фундамент.
Безусловно, несмотря на оптимизм, эксперты обращают внимание на вопросы безопасности, необходимость прохождения экологических проверок, а также модификаций в нормативной базе для ускорения внедрения SMR в национальную энергосистему. Однако именно малым модульным реакторам прогнозируют ведущую роль в будущем энергетики Великобритании и мира.
Часті питання
Что такое малые модульные реакторы?
Малые модульные реакторы (ММР) - это новый тип ядерных энергетических установок компактного размера, которые отличаются возможностью заводского изготовления основных компонентов и сборки на месте эксплуатации. Ключевая особенность MMР - их модульность: каждый реактор создается в виде отдельного "модуля", который можно быстро транспортировать, устанавливать и подключать к энергосистеме, а при необходимости - масштабировать, добавляя новые модули. Обычно мощность одного такого реактора составляет от нескольких десятков до нескольких сотен мегаватт, то есть они меньше традиционных ядерных электростанций.