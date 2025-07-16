60 лет назад человечество впервые увидело Марс вблизи

Вчера, 15 июля 2025 года, исполнилось 60 лет с момента, когда человечество впервые увидело Марс вблизи. В тот день космический аппарат NASA Mariner 4 передал на Землю первые детальные снимки поверхности Красной планеты, что навсегда изменило наши представления о близком соседе Земли.

Что показали первые снимки Марса из космоса?

Mariner 4 стартовал 28 ноября 1964 года и почти восемь месяцев путешествовал к Марсу. Во время ближайшего сближения 14 июля 1965 года зонд находился на расстоянии около 9844 километров от поверхности планеты. Его бортовая камера сделала 22 фотографии, которые передавались на Землю в течение четырех дней, пишет 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

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Эти снимки показали пустынный, сильно покрытый кратерами ландшафт, похожий на Луну. Фотографии охватывали лишь небольшой процент поверхности Марса, но именно этот регион оказался особенно богатым на следы древних столкновений.

Инженер Билл Момсен, работавший тогда в проекте, вспоминал о моменте получения первых изображений: сначала команда подумала, что пятно над горизонтом планеты было трещиной в объективе камеры, ведь тогда все думали, что на Марсе нет облаков. Как ученые узнали позже, облака на Марсе таки есть.



Это первое в истории фото Марса крупным планом / Фото NASA



Улучшенная контрастность первого изображения Марса, что показывает тонкое облако (вверху справа) в марсианской атмосфере / Фото NASA

Это были не простые цифровые фотографии, которые легко сделать и передать. Наоборот, каждое фото состояло из 40 000 точек, как в матричном изображении, как показано на архивных кадрах NASA выше. Каждая точка была закодирована как один из 64 оттенков между чисто белым и чисто черным, а каждое число – от нуля до 63 – было представлено в двоичной системе счисления. Передача кода для одной фотографии из 21 сделанной заняла почти 9 часов. Из-за вращения Земли в течение этого времени пришлось развернуть команду различных антенн, чтобы принять различные фрагменты передачи с Маринера. Затем эти фрагменты были соединены, чтобы на следующий день можно было увидеть первое изображение.



Маринер 4 показал покрытый кратерами участок поверхности Марса / Фото NASA

До миссии Mariner 4 люди имели надежды найти признаки жизни на Марсе. Однако даже размытые фотографии ясно показали, что это мертвый и сухой мир.

Сегодня, после десятилетий орбитальных наблюдений, мы знаем, что Марс имеет разнообразный ландшафт – от вулканических базальтовых равнин до древних речных дельт. Вода когда-то свободно текла по его поверхности, а вулканизм был распространенным явлением. Планета имеет красивые облака, бури и голубые закаты солнца.