Производитель стекла получил бесплатную рекламу, когда мародеры во Франции не смогли разбить его витрину

Как компания превратила чужие кадры в рекламу

Во время массовых уличных беспорядков в Париже протестующие пытались разбить стеклянную витрину одного из магазинов. Они изо всех сил били по стеклу ногами, камнями, тележкой для покупок и другими предметами. Стекло покрылось трещинами, но не разбилось и не позволило толпе проникнуть внутрь и разграбить магазин, пишет 24 Канал.

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Маркетологи Hengxinfeng выяснили, что на этом объекте установлено именно их защитное стекло. Они взяли реальные кадры из новостных репортажей и опубликовали их в социальных сетях в качестве наглядной демонстрации прочности своей продукции. Компания не снимала ни одного нового материала, поэтому рекламная кампания не стоила ей ни копейки.

Протестующие пытаются разбить стекло, чтобы попасть внутрь: смотрите видео

Китайский поставщик стекла родом из провинции Хэнань. Видео мгновенно разлетелось по миру и набрало миллионы просмотров. Благодаря этому компания получила огромный рекламный охват и бесплатную огласку, не потратив средств на съемки.

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Что говорят пользователи сети

Реакции в интернете разные. Одни пользователи шутят, другие хвалят само стекло и его прочность. Некоторые комментаторы сомневаются, что стекло в видео действительно изготовила эта компания. Независимого подтверждения этого в предоставленных материалах нет. Непонятно, как именно Hengxinfeng определила, что это именно ее стекло.

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Эта история в очередной раз показывает, как компании используют резонансные события для ситуативного маркетинга, и что именно такой подход к рекламе часто дает лучший результат в условиях, когда всем давно надоели глянцевые профессиональные съемки. В данном случае Hengxinfeng воспользовалась тем, что кадры уже существовали, и представила их в качестве доказательства качества своего товара.