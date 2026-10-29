Виробник скла отримав безплатну рекламу, коли мародери у Франції не змогли розбити його вітрину

Як компанія перетворила чужі кадри на рекламу

Під час масових вуличних заворушень у Парижі протестувальники намагалися розбити скляну вітрину одного з магазинів. Вони щосили били по склу ногами, камінням, візком для покупок та іншими предметами. Скло вкрилося тріщинами, але не розбилося й не дало натовпу потрапити всередину та розграбувати магазин, пише 24 Канал.

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Маркетологи Hengxinfeng з'ясували, що на цьому об'єкті встановлено саме їхнє захисне скло. Вони взяли реальні кадри з новинних репортажів і опублікували їх у соціальних мережах як наочну демонстрацію міцності своєї продукції. Компанія не знімала жодного нового матеріалу, тож рекламна кампанія не коштувала їй ані копійки.

Протестувальники намагаються розбити скло, щоб потрапити всередину: дивіться відео

Китайський постачальник скла походить із провінції Хенань. Відео миттєво поширилося світом і зібрало мільйони переглядів. Завдяки цьому компанія отримала величезне рекламне охоплення і безкоштовну публічність, не витративши коштів на зйомки.

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Що кажуть користувачі мережі

Реакції в інтернеті різні. Одні користувачі жартують, інші хвалять саме скло та його міцність. Дехто з коментаторів сумнівається, що скло у відео справді виготовила ця компанія. Незалежного підтвердження цього в наданих матеріалах немає. Незрозуміло, як саме Hengxinfeng визначила, що це саме її скло.

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Ця історія вкотре показує, як компанії використовують резонансні події для ситуативного маркетингу, і що саме такий підхід до реклами часто дає найкращий результат в умовах, коли всім давно набридли глянцеві професійні зйомки. У цьому випадку Hengxinfeng скористалася тим, що кадри вже існували, і подала їх як доказ якості свого товару.