Ученые собрались использовать кровь и пот астронавтов для строительства марсианских городов

В поисках устойчивых методов строительства будущих поселений на Марсе ученые предложили нетрадиционное решение: использовать человеческие биологические жидкости, в частности кровь, пот и слезы, для создания строительных материалов.

Исследование, проведенное учеными из Университета Гаразми в Тегеране, изучает эту концепцию наряду с другими потенциальными методами марсианского строительства, направленными на использование ресурсов, доступных на Красной планете, сообщает 24 Канал со ссылкой на Science Direct.

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Для чего нам революционные строительные технологии?

Транспортировка строительных материалов на Марс является огромным логистическим вызовом, с непомерными затратами и техническими препятствиями. В качестве альтернативы ученые исследуют способы использования марсианского грунта, известного как реголит, в сочетании с материалами, которые астронавты могли бы поставлять самостоятельно.

Концепция "астробетона" – вещества, похожего на бетон, изготовленного из марсианского реголита, смешанного с человеческими биологическими жидкостями, – вновь появилась как жизнеспособное решение.

Первоначально предложенный исследователями из Манчестерского университета в 2021 году, AstroCrete основывается на белке, который содержится в человеческой крови и называется человеческим сывороточным альбумином (HSA), действующим как связующее вещество. Добавление мочевины, компонента, добываемого из мочи, может еще больше повысить прочность материала.

По словам иранской команды, один астронавт может производить достаточно HSA в течение 72 недель, чтобы построить небольшое жилье для другого члена экипажа. Материал также может быть напечатан на 3D-принтере на месте, что упростит процесс строительства.

Эта концепция уходит корнями в исторические практики, поскольку использование крови в строительном растворе уходит своими корнями еще в древнеримское строительство. Исследователи отмечают, что после того, как астронавты установят первичные укрытия, такие как надувные конструкции, их биологические жидкости могут помочь производить астробетон для постоянных поселений.

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Кроме материалов, полученных от человека, исследование также изучает другие варианты. Ученые предлагают собирать на Марсе карбонат кальция для создания известкового раствора или использовать залежи серы для разработки серного бетона – устойчивого к коррозии материала, хорошо приспособленного к суровым условиям Марса.