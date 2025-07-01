Самый большой кусок Марса на Земле выставили на аукцион в Нью-Йорке

В Нью-Йорке на аукционе Sotheby's представили уникальный лот – самый большой кусок Марса, который когда-либо находили на Земле. Этот метеорит, который весит 25 килограммов, привлекает внимание не только своим весом, но и невероятной историей путешествия через космос. Его стоимость может достичь нескольких миллионов долларов и он ищет нового владельца.

Метеорит NWA 16788 весит 25 килограммов и имеет размеры примерно 37,5 сантиметров в длину, 27,9 сантиметров в ширину и 15,2 сантиметров в высоту. Этот камень на 70% больше предыдущего рекордсмена и составляет почти 7% всего марсианского материала, доступного на нашей планете, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Phys.org.

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Метеорит был найден в ноябре 2023 года в пустыне Сахара, на территории Нигера, охотником за метеоритами. Ученые предполагают, что он был выброшен с поверхности Марса в результате мощного удара астероида, после чего преодолел 225 миллионов километров, чтобы попасть на Землю. Точная дата падения неизвестна, но исследования указывают на то, что это произошло относительно недавно.

А это точно камушек с Марса?

Для подтверждения происхождения метеорита с Марса был проведен специальный анализ. Небольшой фрагмент отправили в лабораторию, где его химический состав сравнили с данными, полученными во время миссии Viking в 1976 году.

Результаты показали, что это оливин-микрогабровый шерготит – тип марсианской породы, которая образовалась в результате медленного охлаждения магмы на Красной планете. В составе камня обнаружены минералы пироксен и оливин, а его поверхность имеет стекловидную текстуру из-за сильного нагрева при прохождении через атмосферу Земли.



Марсианский метеорит продадут на аукционе / Фото Sotheby's

Этот метеорит – настоящая редкость. Из более 77 тысяч официально признанных метеоритов, найденных на Земле, только 400 происходят с Марса. Ранее NWA 16788 выставлялся в Итальянском космическом агентстве в Риме, а теперь ищет нового владельца. Ожидаемая цена на аукционе колеблется от 2 до 4 миллионов долларов.

Что такое марсианские метеориты?

Марсианские метеориты – это фрагменты породы, которые были выброшены с поверхности Марса в результате столкновений с астероидами или кометами. Под влиянием мощного удара эти куски попадают в космос, а затем, из-за гравитации, могут оказаться на Земле.

Их происхождение подтверждается путем сравнения химического состава с данными, собранными космическими аппаратами, такими как Viking. Эти метеориты дают ученым уникальную возможность изучать геологию Марса без необходимости отправлять дорогостоящие миссии на планету.

Другие лоты аукциона

Кроме марсианского метеорита, на торгах Sotheby's представлены и другие впечатляющие экспонаты. В частности, скелет юного динозавра цератозавра (Ceratosaurus nasicornis), найденный в 1996 году вблизи Ларами, штат Вайоминг, в карьере Bone Cabin Quarry.

Этот скелет, состоящий из 140 костей и частично реконструированных элементов, датируется поздним юрским периодом, примерно 150 миллионами лет назад. Его длина составляет почти 3,3 метра, а высота – более 1,8 метра. Ожидаемая стоимость этого лота – от 4 до 6 миллионов долларов.



Скелет динозавра / Фото Sotheby's

Цератозавр был двуногим хищником с короткими передними конечностями, похожим на тираннозавра рекса, но меньшим по размерам. Взрослые особи могли достигать 7,6 метра в длину, тогда как тираннозавры вырастали до 12 метров. На аукционе также представлены 122 другие предметы, среди которых метеориты, окаменелости и минералы редкой красоты.