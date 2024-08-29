Марсоход Perseverance наконец добрался до нового места назначения, и вот что он будет изучать

Марсоход Perseverance достиг одного из самых сложных участков планеты. Фокус его внимания сместился на западный край кратера Езеро, имеющий признаки давней гидротермальной активности. Исследование этого района станет пятой научной кампанией Perseverance на Красной планете.

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Главным приоритетом миссии Perseverance является исследование того, была ли когда-то жизнь на Марсе. Миллиарды лет назад на Красной планете были моря, реки и озера, следы которых мы видим повсюду на поверхности, но сейчас она засушливая и каменистая, и доподлинно неизвестно, существует ли там жидкая вода.

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Perseverance работает на поверхности Марса уже более трех лет. За это время он пробурил скалы, сделал снимки марсианской поверхности и марсианского вертолета Ingenuity, а также собрал коллекцию образцов горных пород, какой, как мы надеемся, когда-нибудь будут доставлены на Землю для изучения.

Когда мы вернем их на Землю, они смогут рассказать нам так много о том, когда, почему и как долго на Марсе существовала жидкая вода и могла ли на этой планете происходить органическая, пребиотическая и, возможно, даже биологическая эволюция,

– говорит ученая Таня Босак из Массачусетского технологического института в Кембридже, которая входит в научную команду Perseverance.

Среди собранных кернов породы, которые сейчас разбросаны по поверхности Марса в ожидании прихода другого аппарата, могут быть доказательства того, что когда-то эта агрессивная среда была потенциально пригодна для жизни. Но проблемы по финансированию уже отложили миссию по возвращению образцов, и могут вообще ее упразднить. Пока нам остается продолжать исследование с помощью марсохода Perseverance, достигшего новой целевой точки.

В предстоящем научном походе Perseverance должен преодолеть склоны до 23 градусов и подняться на высоту около 300 метров., чтобы достичь вершины края Езеро, который миллиарды лет назад содержал огромное озеро.