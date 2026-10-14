Новое достижение марсохода Perseverance

Об этом сообщили в пресс-релизе Лаборатории реактивного движения NASA. Отметим, что роботизированный исследователь находится на Красной планете с 2021 года, а его предшественник Opportunity за все время своей работы проехал 45,16 километра.

Но речь идет не только о том, чтобы пройти дальше: каждый километр позволяет исследовать новые ландшафты и находить подсказки о прошлом Красной планеты,

– говорится в официальном сообщении Лаборатории реактивного движения НАСА (JPL).

Рекорд за вдвое меньшее время

Предыдущий рекорд принадлежал аппарату Opportunity, который преодолел это расстояние за 5111 марсианских дней (почти 15 лет). В свою очередь, Perseverance достиг этой отметки всего за 2006 солов (марсианских дней), то есть за пять с половиной лет. Кроме того, марсоход превзошел достижения астронавтов миссии "Аполлон-17" (35,7 км на Луне) и советского "Лунохода-2" (39 км).

Конструкция Perseverance / Фото AFP (обработка изображения OpenAI Images)

Секрет скорости Perseverance

Главной причиной такого быстрого передвижения является система автономной навигации AutoNav. Во время движения марсоход создает трехмерную карту препятствий и самостоятельно прокладывает маршрут. В NASA эту способность называют "мышлением за рулем". Благодаря этому аппарат может преодолевать до 412 метров за один марсианский день.

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Более 90% всего пути Perseverance проехал на автопилоте, тогда как у его предшественников этот показатель составлял лишь около 5%. Для сравнения: первый марсоход Sojourner анализировал маршрут по 20 точкам, тогда как Perseverance обрабатывает 600 тысяч точек за один "взгляд".

Эту систему (Enhanced Autonomous Navigation) разработала Лаборатория реактивного движения NASA (JPL). Она позволяет выявлять опасности, такие как скалы или сыпучий песок, и корректировать маршрут без остановки колес и ожидания команд с Земли. Успех этой технологии уже стал новым стандартом для будущих миссий на Марс и Луну.

"Селфи" марсохода NASA Perseverance, сделанное им над камнем под названием "Рошетт" / Фото NASA

Исследование древнейших пород

Рекордный заезд состоялся во время путешествия марсохода в область под названием Идуби через регион к западу от кратера Езеро. По данным NASA, местные породы могут быть одними из самых древних из когда-либо исследованных в Солнечной системе. Ученые надеются найти там следы древних гидротермальных систем, где когда-то могла циркулировать горячая вода.

Конструкция роботизированного исследователя

Корпус марсохода состоит из прочной конструкции, спроектированной для защиты его внутренних систем и электронных компьютеров от экстремальных условий окружающей среды. Для поддержания стабильной температуры инженеры оснастили аппарат внутренними нагревателями и специальным изоляционным слоем.

Внешняя часть имеет "шею и голову" в виде высокой мачты с камерами, обеспечивающими обзор на уровне роста человека. Камеры и другие приборы выполняют роль "глаз" и "органов чувств", которые собирают данные об окружающей среде для навигации и научных анализов.

Роботизированная рука аппарата состоит из трех суставов – плеча, локтя и запястья. Она воспроизводит гибкость человеческой руки для точного манипулирования инструментами и детального изучения марсианских почв и скал. Движение обеспечивают колеса и шасси, а питание – аккумуляторы и радиоизотопный термоэлектрический генератор. Одновременно система антенн позволяет марсоходу передавать данные на Землю.