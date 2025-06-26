Адвокаты заявили в суде, что Маск не пользуется компьютером, хотя есть доказательства обратного

Самопровозглашенный технокороль и бывший инноватор Илон Маск в очередной раз оказался перед судом, где прозвучало весьма странное заявление. Адвокаты миллиардера утверждают, что он не пользуется компьютером, что вызвало удивление, учитывая его публичный образ и предыдущие заявления в социальных сетях.

Илон без компьютера, но играет в компьютерные игры

Эта противоречивая деталь всплыла во время судебного процесса между Илоном Маском и OpenAI, где он обвиняет компанию Сэма Альтмана в измене ее первоначальной миссии. 22 июня юристы Маска, Toberoff & Associates, подали судье письмо, в котором указано: "Господин Маск не пользуется компьютером", сообщает 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

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Однако, существуют многочисленные публичные доказательства, включая собственные заявления Маска, которые противоречат этому утверждению.

Сотрудники X сообщили Wired, что, хотя Маск преимущественно использует свой телефон, его также видели с ноутбуком.

Более того, сам Маск ранее ссылался на владение компьютером в своих публикациях в социальных сетях. Например, в декабре 2024 года он опубликовал на X изображение своего ноутбука, объяснив, что использует его для тестирования возможностей Starlink в полете.

Позже, в мае 2025 года, отвечая на вопрос о своей игровой сборке, Маск написал на X, что он "до сих пор использует свой старый ПК-ноутбук с наклейкой @DOGE, сделанной давно фанатом".

Наконец, стоит вспомнить, как он долгое время регулярно хвастался своей игрой в Diablo 4 и Path of Exile 2. Мы, например, видели его за огромным монитором, где он проиграл даже первый тестовый уровень, а также несколько стримов, которые он явно вел не со смартфона.

Для чего это все

Журналисты предполагают, что такое заявление является лишь хитрой юридической стратегией, чтобы избежать раскрытия документов в суде. Ведь если Маск не пользуется компьютером, то и незачем пытаться влезть в его "несуществующий" компьютер. Нет компьютеров – нет файлов.

Маск, будучи соучредителем OpenAI, теперь выступает как ее главный критик, утверждая, что компания "продала душу" Microsoft и отклонилась от своего первоначального обещания служить благу человечества. OpenAI, в свою очередь, характеризует Маска как озлобленного бывшего партнера, который пытается вмешиваться в деятельность компании, которую он давно решил покинуть.