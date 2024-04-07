Илон Маск объявил дату презентации роботизированного такси Tesla

Генеральный директор Tesla Илон Маск сообщил на этой неделе, что компания намерена представить свой долгожданный проект - роботизированное такси.

Объявление Маска, хотя и лишено деталей, напоминает о прошлых сроках реализации крупных проектов Tesla. В частности, электрический пикап Cybertruck прошел четыре года от анонса до серийного производства, а Tesla Semi - пять лет.

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Когда представят роботакси Tesla?

Ожидается, что Маск предоставит более подробную информацию о дате запуска роботизированного такси или во время мероприятия 8 августа, или заранее.

После заявления Маска акции Tesla положительно отреагировали, поднявшись на 3,81% после предыдущего падения. Это заявление, похоже, опровергает недавние спекуляции относительно планов Tesla прекратить производство массового электромобиля (самой дешевой Tesal) стоимостью около 25 000 долларов США.

На фоне падения акций Tesla на треть с начала года и неутешительных результатов первого квартала, выпуск роботизированного такси может стать решающим моментом для компании.

Что известно о проекте?

Концепция роботизированного такси Tesla разрабатывается с 2019 года, что совпадает с анонсом Cybertruck. Дебют транспортного средства зависит от зрелости программного обеспечения Tesla Full Self-Driving (FSD), которое обещает полное автономное управление автомобилем.

Изначально предполагалось, что электромобиль разделит платформу с бюджетным электромобилем. Инвесторы с нетерпением ждали достижения автономности с 2019 года, причем каждый конец года определялся как важная веха, но постоянно откладывался.

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В ответ на сообщение Reuters о якобы отмене планов Tesla по выпуску недорогих электромобилей, Илон Маск назвал их ложными, хотя и отказался предоставлять дальнейшие разъяснения. Тем временем Tesla внедряет меры для стимулирования спроса на свои электромобили, включая беспроцентную рассрочку для клиентов в Китае и щедрые скидки в США.