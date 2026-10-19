Илон Маск заявил в социальной сети X, что хочет передать по одной акции SpaceX "каждому ребенку в Америке" в 2027 году. В отдельном посте миллиардер уточнил, что стремится передавать акции непосредственно гражданам, и назвал эту инициативу первой из многих будущих пожертвований. Об этом пишет TechCrunch.

Как Маск планирует раздать акции SpaceX?

По данным TechCrunch, при текущей цене в 146 долларов за акцию общая стоимость такого подарка превысила бы 10 миллиардов долларов. Это примерно 1% от оценки состояния Маска в 1 триллион долларов, приведенной изданием.

В то же время предприниматель не пояснил, как именно планирует реализовать эту инициативу. В США насчитывается более 70 миллионов детей в возрасте до 18 лет, по данным Федерального межведомственного форума по статистике детей и семей. Маск владеет сотнями миллионов обыкновенных акций класса A и более 5,5 миллиарда акций класса B с расширенными правами голоса.

Пока неизвестно, будут ли дети получать акции напрямую, через специальные счета или по другой схеме. Маск также не ответил на запрос TechCrunch о подробностях инициативы.

Заявление Маска появилось через несколько часов после того, как компания Anthropic объявила о намерении направить 5% своих акций в новый фонд общественного благосостояния. После предстоящего первичного публичного размещения акций (IPO) фонд планирует делать большие пожертвования традиционным некоммерческим организациям или напрямую помогать определенным группам населения.

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Маск ответил на пост Anthropic в X, предложив компании передавать средства напрямую гражданам. Через четыре часа он написал, что сам планирует поступать именно так, а впоследствии объявил о намерении раздавать акции SpaceX.

Отдельный механизм поддержки детей в США ввела администрация президента Дональда Трампа. Так называемые Trump Accounts – счета для детей, созданные при участии Министерства финансов США, – могут принимать пожертвования в виде акций от состоятельных доноров. Однако Маск не подтвердил, планирует ли он использовать их для своей инициативы.

Как Маск ранее осуществлял благотворительные пожертвования?

Большинство благотворительных взносов Маска ранее проходило через его собственный фонд Musk Foundation. Несмотря на критические высказывания предпринимателя о благотворительности, эта организация входит в число крупнейших частных благотворительных фондов США.

Как сообщает The Economist, анализ деятельности фонда показал, что значительная часть его расходов за предыдущие годы направлялась организациям, связанным с Маском. По данным издания, почти 60% средств получила другая благотворительная организация The Foundation, которой руководит финансовый менеджер предпринимателя Джаред Бирчалл.

Новое обещание Маска предполагает иной подход – передачу акций напрямую большому количеству людей. Однако пока предприниматель не обнародует правила участия, сроки и юридический механизм передачи ценных бумаг, реализация этой инициативы остается неподтвержденной.