Ілон Маск заявив у соцмережі X, що хоче передати по одній акції SpaceX «кожній дитині в Америці» у 2027 році. В окремому дописі мільярдер уточнив, що прагне передавати акції безпосередньо громадянам, і назвав цю ініціативу першою з багатьох майбутніх пожертв. Про це пише TechCrunch.

Як Маск планує роздати акції SpaceX?

За даними TechCrunch, за поточної ціни 146 доларів за акцію загальна вартість такого подарунка перевищила б 10 мільярдів доларів. Це приблизно 1% від оцінки статків Маска в 1 трильйон доларів, наведеної виданням.

Водночас підприємець не пояснив, як саме планує реалізувати ініціативу. У США налічується понад 70 мільйонів дітей віком до 18 років, за даними Федерального міжвідомчого форуму зі статистики дітей і сімей. Маск володіє сотнями мільйонів звичайних акцій класу A та понад 5,5 мільярда акцій класу B із розширеними правами голосу.

Поки що невідомо, чи отримуватимуть діти акції безпосередньо, через спеціальні рахунки або за іншою схемою. Маск також не відповів на запит TechCrunch щодо подробиць ініціативи.

Заява Маска з'явилася через кілька годин після того, як компанія Anthropic оголосила про намір спрямувати 5% своїх акцій до нового фонду суспільного добробуту. Після майбутнього первинного публічного розміщення акцій (IPO) фонд планує робити великі пожертви традиційним неприбутковим організаціям або безпосередньо допомагати певним групам населення.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Маск відповів на допис Anthropic у X, запропонувавши компанії передавати кошти безпосередньо громадянам. Через чотири години він написав, що сам планує діяти саме так, а згодом оголосив про намір роздавати акції SpaceX.

Окремий механізм підтримки дітей у США запровадила адміністрація президента Дональда Трампа. Так звані Trump Accounts – рахунки для дітей, створені за участю Міністерства фінансів США, – можуть приймати пожертви акціями від заможних донорів. Однак Маск не підтвердив, чи планує використовувати їх для своєї ініціативи.

Як Маск раніше здійснював благодійні пожертви?

Більшість благодійних внесків Маска раніше проходила через його власний фонд Musk Foundation. Попри критичні висловлювання підприємця про благодійність, ця організація входить до числа найбільших приватних благодійних фондів США.

Як повідомляє The Economist, аналіз діяльності фонду показав, що значна частина його витрат за попередні роки спрямовувалася організаціям, пов'язаним із Маском. Майже 60% коштів, за даними видання, отримала інша благодійна організація The Foundation, якою керує фінансовий менеджер підприємця Джаред Бірчалл.

Нова обіцянка Маска передбачає інший підхід – передачу акцій безпосередньо великій кількості людей. Проте доки підприємець не оприлюднить правила участі, строки та юридичний механізм передавання цінних паперів, реалізація цієї ініціативи залишається непідтвердженою.