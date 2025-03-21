Соцсеть Маска судится с Индией из-за "безудержной цензуры", но к России и Китаю вопросов нет

Несмотря на то, что Илон Маск начал экспансию Starlink в Индию, где ему еще нужно получить несколько разрешений на работу, он не стесняется предъявлять претензии к тамошнему правительству по другим вопросам. Его соцсеть X подала в суд, обвиняя страну в "безудержной цензуре". Что интересно, цензура в Китае и России, где платформа вообще заблокирована, кажется, миллиардера не сильно волнует.

Маск снова недоволен

Сервис Илона Маска обвинил Министерство информационных технологий Индии в незаконном расширении его полномочий по удалению онлайн-контента. На самом деле X уже давно возмущается массовыми правительственными приказами об удалении или блокировке контента в стране. Например, во время протестов фермеров в прошлом году соцсеть была вынуждена выполнить такое распоряжение, ссылаясь на риск значительных штрафов. Тогда она также подала судебный иск, но сейчас еще больше усиливает оппозицию государственной цензуре с помощью новых заявлений, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Согласно судебному иску X, поданным ранее в этом месяце, компания обвинила индийское правительство в создании незаконного механизма, с помощью которого "бесчисленное количество" государственных служащих имеет полномочия цензуры и удаления онлайн-контента.

Утверждается, что разработанный в стране механизм не соответствует индийским правовым гарантиям по удалению контента, которые требуют, чтобы эти приказы "издавались в таких случаях, как причинение вреда суверенитету или общественному порядку", а также делались "под строгим надзором высших должностных лиц".

X также заявляет, что государственный сайт, созданный Министерством информационных технологий Индии, просит другие департаменты активнее использовать этот ресурс, чтобы издавать приказы о блокировке содержимого, а также обязывать компании социальных сетей присоединиться к сайту для их всестороннего контроля.

Все это соцсеть назвала "безудержной цензурой информации в Индии". Компания надеется использовать законный путь для отмены действующих правил. Короткое слушание по этому делу состоялось в начале этого месяца, но никакого решения вынесено не было. Ожидается, что следующее слушание состоится в Верховном суде где-то на следующей неделе.

Стоит напомнить, что в Китае X вообще заблокирован, но Маск по этой стране значительно мягче, поскольку от Пекина во многом зависит будущее его компании Tesla. Там сосредоточено не только производство и сырье, но и огромный рынок сбыта. Поэтому все, что мы получили в последнее время, это легкая критика в адрес Китая. Маск ранее заявил, что, поскольку TikTok в США теперь спасен от полной блокировки, то тамошнее правительство должно рассмотреть возможность разблокировки X. Ни о какой судебной волоките, конечно же, речь не идет.