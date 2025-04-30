Хакеры атаковали польские госреестры и приложение mObywatel

В Польше зафиксировали масштабную кибератаку на систему государственных реестров. Атака вызвала сбои в работе ключевых онлайн-сервисов, в частности во время пиковой нагрузки в день подачи налоговых деклараций и заявлений на социальные выплаты.

Что происходит

Утром 30 апреля Польша стала жертвой масштабной кибератаки на государственную систему делопроизводства, в частности государственных реестров. Как сообщает издание RMF24, хакеры совершили DDoS-атаку – метод, при котором огромное количество запросов от вредоносных компьютеров одновременно направляется на серверы, тем самым перегружая их и выводя из строя, сообщает 24 Канал.

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Несмотря на то, что атаку в конце концов удалось отбить, в течение почти часа некоторые онлайн-сервисы Польши работали с перебоями или вообще были недоступны. Это коснулось таких важных функций, как уплата налогов, регистрация автомобилей через систему CEPIK (Центральный реестр транспортных средств и водителей), а также пользование мобильным приложением mObywatel.

Особенно критическим моментом стало то, что атака пришлась именно на 30 апреля – последний день подачи налоговых деклараций в Польше. Кроме того, это был конечный срок для подачи заявлений на программу денежной помощи 800+ на новый сезон, а также для регистрации на медицинское тестирование в рамках программы "Профилактика 40+".

По словам журналистов RMF24, атака выглядела вполне преднамеренной и спланированной – злоумышленники, лицо или страна происхождения которых пока не установлены, намеренно нанесли удар в самый напряженный день для цифровой инфраструктуры государства.

Сейчас инцидент расследуют Киберполиция Польши и Агентство внутренней безопасности.

Судя по тому, что речь идет именно о DDoS-атаке, утечки данных, вероятно, не произойдет. Этот метод не предусматривает проникновения в систему, а лишь направляет огромное количество трафика на тот или иной сайт или сервер, чтобы он вышел из строя под нагрузкой. Однако нельзя исключать и каких-то других атак, которые проводились параллельно.