Масштабные сбои в аэропортах: приостановлены полеты по всему миру

Источники сообщают о неисправностях, которые привели к сбоям в работе авиакомпаний. Деталей пока мало, но известно, что некоторые авиакомпании приостановили полеты.

Сейчас сообщения поступают о неисправностях в Штатах, где рейсы нескольких крупных американских авиакомпаний, включая Delta, United и American Airlines, были отменены в пятницу из-за проблем со связью, а также Испании и Германии.

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Детали

Федеральное управление гражданской авиации в США (FAA) сообщило, что наземная остановка влияет на все рейсы авиакомпаний, независимо от их назначения. Пока непонятно, как долго это продлится.

Из-за инцидента в компьютерной системе в системах Aena и в аэропортах сети в Испании происходят изменения, что может вызвать задержки,

– говорится в сообщении Aena через социальные сети. Там также добавляют, что пока проблема не решена, "операции проводятся ручными системами".

Похоже, что причина связана с продолжающимся сбоем в Windows, который влияет на программное обеспечение аэропортов.

Это также ранее привело к остановке авиакомпании Frontier Airlines на несколько часов в четверг, но все было быстро исправлено.

Ее конкуренты, включая Allegiant и SunCountry, также заявили, что у них возникли трудности, в том числе с бронированием, регистрацией на рейс и функциями управления поездками.

Уже в пятницу утром FAA также объявило, что все рейсы Allegiant будут отменены.

На сайте отчета о состоянии облачного программного обеспечения Azure компания Microsoft сообщила, что для некоторых клиентов в центральной части Соединенных Штатов около 18:00 по восточному времени произошел сбой в работе, "включая сбои в управлении услугами, соединении или доступности услуг". Компания заявила, что установила причину сбоев и работает над ее устранением. Но сроки неизвестны.

Обновлено в 12:26. По состоянию на сейчас, сбои происходят по всему миру, и не только в системах аэропортов. Пострадали сферы финансов, медицины, энергетики и СМИ.

В сети публикуют фото очередей в аэропортах Сиднея. Люди спят прямо на полу в аэропорту Лос-Анджелеса.

Не работают системы регистрации Eurowings, Ryanair и Wizz Air в Венгрии.

Также остановилась регистрация в аэропорту Роттердама в Нидерландах. Перед терминалом большие очереди.

Международный аэропорт Дели также остановился. Проблемы аналогичны.

Аэропорт Чанги в Сингапуре является одним из самых передовых цифровых аэропортов в мире, который полагается на автоматизированные машины для регистрации, выдачи багажа и посадки пассажиров. К сожалению, такая технологизация имеет обратную сторону — его системы также "лежат".

Air France и ее дочерние компании сообщают, что это "повлияло на некоторые операции в некоторых направлениях". Для Франции эта ситуация особенно несвоевременна, поскольку страна готовится принимать Олимпийские игры.

Сбои также фиксируют в Японии, Индии, Сингапуре, Швейцарии, Польше, Великобритании.