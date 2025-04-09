Американцы начали массово скупать iPhone перед тем, как тарифы Трампа поднимут на них цену

Apple является одной из тех компаний, которые пострадали больше всего из-за новых пошлин Дональда Трампа, ведь бренд производит большинство своих товаров, а также закупает детали к ним, за рубежом, в частности в Китае и Индии. Новые тарифы вступают в силу сегодня, 9 апреля, но американцы среагировали еще несколько дней назад.

В частности все начали считать, сколько будут стоить iPhone 16 после налогообложения. Суммы неутешительны: считается, что цена вырастет минимум на 43%. Базовый iPhone 16 может стоить от 1142 долларов, а 16 Pro Max тем временем сейчас продается за 1599 долларов, может вырасти в цене до 2482 долларов. О цене iPhone 17, который выйдет осенью, никто даже не берется думать. Поэтому покупатели сейчас спешат приобрести последние модели iPhone, чтобы подготовиться к массовому повышению цен, вызванного тарифами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Смотрите также Вот сколько может стоить следующий iPhone благодаря тарифам Трампа

Скупить все

Отмечается, что несколько сотрудников Apple Store сообщили о всплеске спроса, когда покупатели панически скупают iPhone.

Почти каждый клиент спрашивал меня, скоро ли вырастут цены,

– сказал журналистам один из сотрудников Apple.

В отчете также отмечается, что ажиотажный спрос на новые iPhone можно сравнить с напряженным праздничным сезоном. Магазины Apple были более загружены 5 и 6 апреля, чем в прошлом году в то же время, что лишь подтверждает психологическое влияние тарифов на покупателей и рынок.

Непонятно, что с этими смартфонами будут делать: перепродавать, когда цены вырастут, или клиенты просто делают для себя своеобразный запас, чтобы, когда их текущий смартфон сломается, не покупать новый по более высокой цене? Хотя это, конечно, будет означать, что им придется оставаться на старом iPhone 16 еще некоторое время, когда уже выйдет следующее поколение. Как бы там ни было, но текущая версия будет актуальной еще много лет благодаря долгому жизненному циклу устройств Apple.

Компания заранее подготовилась к всплеску спроса, создав запасы телефонов в последнюю неделю марта. Издание The Times of India сообщило, что Apple отправила по меньшей мере пять самолетов, набитых iPhone, из Индии в Соединенные Штаты. Возможно, компания также сделала то же самое в Китае, пытаясь доставить как можно больше смартфонов в США до 9 апреля, чтобы избежать уплаты тарифов за них. Это позволит стабилизировать свои запасы на случай дефицита и продержаться до сентября, когда выйдет новая модель.

Дополнительные запасы iPhone и других устройств Apple могут позволить цене на iPhone оставаться неизменной в течение некоторого времени, пока запасы не закончатся и компания не закажет больше по более высокой цене.

Поскольку администрация Трампа только что ввела еще более высокий налог на импорт в Китай на уровне 104%, Apple может смягчить некоторые последствия этого тарифа, увеличив свой бизнес в Индии и других регионах, которые имеют более низкую налоговую ставку. Но на это нужно время, которого Трамп никому не дал.

Apple пока не комментировала эту тему и не сообщила, повысит ли цену на iPhone 16 в ближайшее время.