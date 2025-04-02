Все большие толпы людей собираются по всему миру на протесты против Tesla и Илона Маска

В течение нескольких прошедших недель сотни дилерских центров Tesla в США, Канаде и Европе были эпицентром протестов, организованных движением "Tesla Takedown". Демонстранты выражали свое недовольство политическим влиянием Илона Маска и его действиями.

Остановить Илона Маска

Протестующие регулярно собираются в значительном количестве в таких крупных городах, как Нью-Йорк и Чикаго, держа в руках плакаты с лозунгами против Илона Маска и администрации Трампа. Они призывают "сделать так, чтобы Илон ушел", "остановить переворот миллиардера", "депортировать Маска", а также провозглашают такие лозунги, как "Есть только один мигрант, который забрал вашу работу – Илон Маск", "Никто не голосовал за Илона", "Илон Маск разрушает демократию", сообщает 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

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Сообщения из разных стран продолжают поступать. СМИ пишут, что, несмотря на присутствие оппонентов в некоторых местах, демонстрации, похоже, в основном проходят без инцидентов насилия или арестов, хотя есть и исключения.

В сообщении Boston Herald говорится о том, что два человека были ранены во время демонстрации Tesla Takedown в пригороде Бостона Уотертауне, когда черный пикап якобы задел протестующих боковым зеркалом автомобиля. Сообщается, что во время инцидента на месте происшествия находилось более 100 протестующих, и оба пострадавших отказались от медицинской помощи, не получив серьезных травм.

Во Флориде генеральный прокурор Джеймс Утмайер приказал правоохранителям следить за событиями и реагировать на них, "придерживаясь политики нулевой толерантности к преступлениям против собственности", но местные сообщения указывают на то, что десятки протестов прошли по всему штату без инцидентов.

Местные отчеты свидетельствуют, что по меньшей мере 150 человек вышли на акцию в пригороде Чикаго, более 300 человек вышли на протест за пределами Сиракуз, штат Нью-Йорк, более 600 – в пригороде Балтимора.

Аналогичные цифры были зафиксированы в Сент-Луисе, Миссури, Буффало, Нью-Йорк, Солт-Лейк-Сити, штат Юта, и других городах.

Посты в социальных сетях свидетельствуют о крупных демонстрациях в Сиэтле и Энн-Арборе, штат Мичиган.

Некоторые контрпротестующие были задокументированы в Меридиане, штат Айдахо, и Парамусе, штат Нью-Джерси. Стоит отметить, что демонстрации в поддержку Маска были значительно меньше, пишут СМИ.

Протесты против Tesla и Илона Маска / Фото Мэтт Новак для Gizmodo

Около 300 протестующих вышли на акцию протеста в Сан-Диего, где находится магазин в торговом центре возле Калифорнийского университета в Сан-Диего. Несмотря на то, что протест проходил так близко к университетскому городку, среди протестующих преобладали пожилые люди. 83-летняя пенсионерка по имени Дорри рассказала журналистам, что две ее сестры также протестуют: одна в Бостоне, а другая в округе Ориндж, Калифорния. Они обеспокоены тем, что Илон Маск делает со страной. "Он выбрасывает стариков на улицу. Превращает стариков в бездомных".

Хотя большинство протестов состоялась в Соединенных Штатах, в рамках дня действий прошли и международные демонстрации. NBC News сообщил, что протестующие пришли к дилерским центрам Tesla в Эдинбурге и Берлине. В Лондоне также наблюдалась большая явка демонстрантов Tesla Takedown. Мы также слышали о протестах в других странах и городах, которые закончились не так мирно. Например, недавно подожгли дилерский центр Tesla в Риме, уничтожив 17 машин, а во Франции сожгли 12 электромобилей после публикации манифеста, который призвал к "антикапиталистической координации с целью нападения на Tesla".

Организаторы протестов выбрали компанию Tesla своей мишенью, чтобы нанести ущерб доходам генерального директора Илона Маска, в ответ на его разрушительное участие в администрации Трампа. Он причастен к многочисленным увольнениям в США, вмешался в выборы в Европе, поддерживая ультраправых, крайне негативно высказывался о правительствах Канады и Великобритании и тому подобное. Его автомобильный производитель является одной из самых известных международных компаний в мире, фактически олицетворяя собой США и их экономику (наряду с такими брендами, как Apple, Microsoft и Google). Поэтому многие, протестуя против Tesla, протестует в целом против последних действий американского руководства времен Трампа, в частности против высоких тарифов и других недружественных действий в сторону Европы.