Техногиганты уволят более 45 тысяч работников только за последний месяц: что происходит

Похоже, что технологическая отрасль несет непропорциональный ущерб вследствие экономического спада 2022 года. Недавние и запланированные увольнения в таких компаниях как Twitter, Meta и Intel привели к тому, что общее количество уволенных технических работников превысило 45 000 человек.

Согласно анализу после увольнения 11 000 работников компании Meta, о котором объявил накануне генеральный директор Марк Цукерберг, количество уволенных (или освобожденных) в отрасли в этом году превышает 45 500 человек. Это несмотря на то, что сама экономика, по всей видимости, получила больше рабочих мест, чем ожидалось в прошлом месяце.

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В то время как увольнения в Twitter под руководством нового владельца Илона Маска получили широкое освещение, огромные меры по сокращению персонала в других компаниях также оставляют свои следы. На сегодня самое большое сокращение состоится в Intel, где 20 процентов персонала ожидает увольнения. Из более чем 120 000 сотрудников, это число составит более 24 000 человек – хотя до сих пор это всего лишь планы и фактически увольнения еще не начались.

Индустрия ждала этого

Как сообщал Insider в конце октября, эти массовые увольнения не являются шокирующими, учитывая то, как доходы в технологической отрасли существенно снизились на фоне экономического спада этого года.

Наибольшие из этих потерь, конечно, произошли в компании Meta, где в начале 2022 года отказавшиеся от акций инвесторы побили отраслевой рекорд однодневной распродажи.

Но в компаниях, уже уволивших значительную часть своей рабочей силы, очевидно, что потери акций предшествовали увольнению, причем Intel переживает годовую тенденцию к снижению наряду с Lyft, Shopify, Snapchat и другими технологическими компаниями, осуществившими сокращение в последние месяцы.

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Массовое сокращение рабочих мест на фоне экономической депрессии не является чем-то новым, и многие увольняемые в этих технологических компаниях уже были высокооплачиваемыми специалистами и, вероятно, получат конкурентные выходные пособия, как это произошло в Meta.

Тем не менее это поразительная тенденция – и никто не может сказать, как это повлияет на отрасль в целом или на окружающую ее рабочую силу теперь, когда за рабочие места соревнуются более 50 000 новых людей.