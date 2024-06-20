Мороженое с беконом и бешеные цены: McDonald's остановил пилотный проект с искусственным интеллектом

В McDonald's решили прекратить свой амбициозный проект по внедрению технологии автоматизированного приема заказов на основе искусственного интеллекта (AOT) в своих ресторанах. После двух лет тестирования в сотрудничестве с IBM популярная сеть быстрого питания решила, что частые неточности в заказах не стоят попыток дальнейшего продолжения эксперимента.

Почему проект с ИИ закрыли?

Решение было принято после детального анализа результатов пилотного проекта в более чем 100 ресторанах McDonald's. Согласно внутреннему письму, присланным франчайзи, использование технологии AOT будет полностью прекращено до 26 июля 2024 года.

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Хотя во время тестирования технология продемонстрировала определенные успехи, руководство McDonald's пришло к выводу о необходимости дальнейшего изучения альтернативных решений для автоматизации голосовых заказов.

Основная цель проекта заключалась в том, чтобы оценить, может ли технология AOT ускорить обслуживание клиентов и оптимизировать работу ресторана. Однако во время тестирования было выявлено много проблем, в частности, относительно точности выполнения заказов.

В СМИ попало несколько случаев, когда искусственный интеллект давал сбои в работе, например, добавлял бекон в рожок мороженого, ошибочно включал в заказ несколько напитков или значительно завышал цену на такие продукты, как куриные наггетсы.

Эксперименты продолжатся

В частности эти ошибки вызвали значительное беспокойство среди руководства McDonald's относительно готовности технологии к широкому внедрению.

Несмотря на завершение сотрудничества с IBM, McDonald's остается сторонником поиска наиболее эффективного решения для автоматизации заказов. Компания планирует продолжить поиск и стремится принять окончательное решение до конца 2024 года.

Руководство McDonald's выразило уверенность, что технологии искусственного интеллекта со временем станут неотъемлемой частью работы ресторанов, исходя из опыта, полученного на этом этапе тестирования.

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В то время как конкуренты, такие как Wendy's, Dunkin' и Carl's Jr. активно внедряют автоматизированные технологии приема заказов, McDonald's выбрал более осторожный подход. Выдерживая паузу и тщательно оценивая различные варианты. Компания стремится убедиться, что выбранная технология беспрепятственно интегрируется в операционную деятельность.