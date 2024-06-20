Чому проєкт з ШІ закрили?

Рішення було прийнято після детального аналізу результатів пілотного проєкту у понад 100 ресторанах McDonald's. Згідно з внутрішнім листом, надісланим франчайзі, використання технології AOT буде повністю припинено до 26 липня 2024 року.

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Хоча під час тестування технологія продемонструвала певні успіхи, керівництво McDonald's дійшло висновку про необхідність подальшого вивчення альтернативних рішень для автоматизації голосових замовлень.

Основна мета проєкту полягала в тому, щоб оцінити, чи може технологія AOT прискорити обслуговування клієнтів і оптимізувати роботу ресторану. Однак під час тестування було виявлено багато проблем, зокрема, щодо точності виконання замовлень.

У ЗМІ потрапило кілька випадків, коли штучний інтелект давав збої в роботі, наприклад, додавав бекон у ріжок морозива, помилково включав у замовлення кілька напоїв або значно завищував ціну на такі продукти, як курячі нагетси.

Зокрема ці помилки викликали значне занепокоєння серед керівництва McDonald's щодо готовності технології до широкого впровадження.

Експерименти продовжаться

Попри завершення співпраці з IBM, McDonald's залишається прихильником пошуку найбільш ефективного рішення для автоматизації замовлень. Компанія планує продовжити пошук і прагне прийняти остаточне рішення до кінця 2024 року.

Керівництво McDonald's висловило впевненість, що технології штучного інтелекту з часом стануть невід'ємною частиною роботи ресторанів, виходячи з досвіду, отриманого на цьому етапі тестування.

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У той час як конкуренти, такі як Wendy's, Dunkin' і Carl's Jr. активно впроваджують автоматизовані технології прийому замовлень, McDonald's обрав більш обережний підхід. Витримуючи паузу і ретельно оцінюючи різні варіанти. Компанія прагне переконатися, що обрана технологія безперешкодно інтегрується в операційну діяльність.