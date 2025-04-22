Минюст Трампа угрожает научным журналам, потому что чиновникам не нравятся публикации

Администрация Трампа снова атакует научное сообщество. На этот раз под прицелом оказались научные журналы. Прокуратура присылает им письма с намеками на ангажированность и дезинформацию, ставя под сомнение редакционную независимость и свободу слова. Что происходит и что говорят специалисты?

Минюст запугивает ученых

Министерство юстиции США направило письма с угрозами по меньшей мере трем научным изданиям, среди которых медицинский журнал CHEST, специализирующийся на пульмонологии. В письмах редакции обвиняют в "заангажированности", распространении "дезинформации" и влиянии спонсоров на содержание публикаций, сообщает 24 Канал со ссылкой на Gizmodo.

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Автор одного из таких писем – исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Эдвард Р. Мартин-младший, которого открыто называют лояльным ставленником нового президента. Он уже прославился тем, что публично назвал себя "адвокатом Трампа" и пообещал "бороться за его лидерство", в частности против тех, кто "не ставит Америку на первое место".

В своем письме к главному редактору журнала CHEST, доктору Питеру Маццоне, Мартин утверждает, что медицинские журналы "имеют позицию", которую продвигают якобы через рекламу или спонсорство, и требует ответа на ряд вопросов. Среди них: как издание определяет дезинформацию, как сообщает о влиянии спонсоров на публикации, принимает ли "конкурирующие точки зрения", какую роль играют государственные органы в содержании статей и как редакция реагирует на обвинения в предвзятости.

Журнал CHEST подтвердил получение письма, подчеркнув, что его содержание было обнародовано без согласия редакции. В своем официальном заявлении издание подчеркнуло приверженность редакционной независимости и высоким стандартам научной этики, ссылаясь на руководящие принципы ICMJE и COPE. Американский колледж пульмонологов – издатель журнала – также поддержал редакцию.

Подобные письма получили еще два издания еще два издания, названия которых пока не разглашают. Реакция на это не замедлила – научное сообщество возмущено. Адам Гаффни, врач-пульмонолог и реаниматолог из Массачусетса, назвал это "тонко замаскированным антинаучным политическим шантажом". Дж. Т. Моррис, юрист Фонда защиты индивидуальных прав, заявил, что действия прокурора являются злоупотреблением властью:

Когда прокурор Соединенных Штатов использует полномочия своего офиса для преследования медицинских журналов из-за их содержания и редакционных процессов, он не выполняет свою работу, не говоря уже о соблюдении своей конституционной присяги. Он злоупотребляет своими полномочиями, чтобы попытаться ограничить свободу слова,

– сказал Моррис, который также ссылается на Первую поправку к Конституции США, которая в этом случае нарушается, если правительство пытается диктовать, что должно появляться в медицинских журналах.

Этот эпизод – лишь часть более широкой кампании, которую развернула администрация Трампа против академической науки. Под прикрытием политики "эффективности правительства" (DOGE), Трамп остановил финансирование сотен исследовательских проектов, включая те, касающиеся рака и болезни Альцгеймера. Были заморожены все гранты Национального научного фонда США, а также отменены контракты на миллиарды долларов. Формулировки заявок проверяли на наличие так называемого "пробуждения" и понятий, связанных с DEI (разнообразие, справедливость, инклюзия).

Термин "Woke", что переводится как "Пробуждение", сейчас стал в основном пренебрежительным и означает совокупность всего, что касается вопросов гендера и борьбы за права людей. Появившись изначально как обозначение внимательности к расовой предвзятости и дискриминации, его впоследствии переняли праворадикалы, чтобы насмешливо обозначать любого, кто выступает за равные права для всех.

Запугивание коснулось и отдельных ученых – в частности, их заставляли отозвать свои работы, чтобы убрать упоминания о гендере или климате, поскольку Трамп, как известно, отрицает глобальное потепление и экологические проблемы. В ответ на это некоторые журналы, включая American Journal of Public Health, объявили, что будут тщательно проверять статьи, поданные государственными учеными.

Поведение прокурора Мартина уже стало предметом жалоб: консервативная юридическая организация обратилась в дисциплинарную комиссию с просьбой проверить его действия. ACLU округа Колумбия еще в феврале выразила обеспокоенность из-за его угроз людям, которые реализуют свое право на свободу слова.

Политическая идеология администрации Трампа все больше вторгается в науку, медицину, образование и даже редакционную политику. На фоне попыток пересмотреть устои американской демократии, такая кампания против независимых научных источников выглядит не просто как атака на правду – это сигнал: оппозиционность, даже в форме научного мнения, может иметь серьезные последствия, считают американские журналисты. Учитывая это многие ученые уже задумались о переезде в Европу, а несколько ученых уже это сделали.