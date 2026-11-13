Мемы, шутки и пожелания смерти: весь мир радуется, что сервисы Microsoft не работают

Сбой в работе Microsoft лишил миллионы людей доступа к Outlook и Teams, остановив рабочие процессы, но не лишил их чувства юмора. Социальные сети наполнились мемами, а некоторые даже в шутку (или не совсем) советуют компании не торопиться с устранением неполадки.

Чем сеть ответила на сбой

Сервисы Microsoft не работают уже как минимум 14 часов, а исправления, по словам компании, действуют не так, как ожидалось. Ими пользуются более 430 миллионов человек, и многие, похоже, решили скоротать время в соцсетях, пишут Daily Mail и BBC.

Главной шуткой дня стало изображение логотипа Microsoft 365, где цифру 5 зачеркнули и заменили на четверку, чтобы получилось "Microsoft 364", намекая на то, что один день все-таки выпал из целого года.



Люди радуются падению Microsoft / Скриншот 24 Канала

Пользователи также делились GIF-анимацией с Джорджем Костанзой из сериала "Сайнфелд", который барабанит карандашами по столу, с подписью обо всех офисных работниках Америки, которым нечем заняться. Другую публикацию украсили кадром из "Офиса", где Эд Хелмс достает бутылку Jägermeister и две рюмки.

Одна женщина в инстаграме взяла бутылку вина и иронично заметила, что она "опустошена". Развлекательное заведение Stack Newcastle поблагодарило Microsoft за то, что выходные начинаются уже сейчас.

В соцсетях можно найти множество постов о том, что люди ненавидят Teams и рады, что сервис наконец-то сломался. Многие желают, чтобы он никогда не возобновил работу.



Люди радуются падению Microsoft / Скриншот 24 Канала

Мемы с ностальгией

Некоторые использовали для шуток ретрообразы. Люди сравнивали ситуацию с местью Clippy – обитателя старого Word, который на самом деле никогда не помогал. Кто-то советовал готовиться к возвращению факсов.



Люди радуются падению Microsoft / Скриншот 24 Канала

Encyclopaedia Britannica напомнила, что ее книги, в отличие от Outlook, не "вылетают". Еще одна публикация с героями мультфильма "Флинстоуны" шутила, что мир возвращается в каменный век.



Люди радуются сбою Microsoft / Скриншот 24 Канала

Люди обратили внимание и на то, как компания объясняет проблему. Microsoft сообщила, что "открывает все доступные пути" для восстановления работы, и это вызвало критику.

Есть ли в Microsoft команда по коммуникациям? Ведь кто вообще одобрил такое сообщение?

– прокомментировала эксперт по коммуникациям Шаран Каур.

Некоторые пользователи попросили компанию не исправлять все до вечера пятницы. Среди сообщений были такие: "Уважаемая Microsoft, не спешите, проведите время с семьей", "Единственное, что Outlook сегодня доставил вовремя, – это счастливый час". Другой автор предупредил, что будет не так весело, когда в 16:45 все письма вдруг загрузятся. Авиакомпания Air India воспользовалась случаем и напомнила, что письма могут подождать, а отправляться в отпуск стоит уже сейчас.

Однако не всем это кажется смешным. Британец Дэйв рассказал, что без почты с четверга после 21:00 он потерял записи в календаре, а это "ужасно сказывается на бизнесе". Эд Зитрон, технологический аналитик и ведущий подкаста Better Offline, высказался гораздо резче.

Это совершенно безумно, что Outlook до сих пор не работает. Сатью Наделлу следовало бы уволить за это. Этого не произойдет, но это недопустимо,

– сказал Зитрон.

Из-за масштаба сбоя вновь встал вопрос о зависимости мира от нескольких технологических гигантов. В октябре прошлого года проблема с DNS в Amazon Web Services на 15 часов вывела из строя банки, соцсети, многочисленные сайты, сервисы, игры, медиа и т. д. В прошлом месяце сбой питания в дата-центре Google Cloud в Лондоне отключил Revolut, HSBC, Barclays и Lloyds. В 2024 году ошибочное обновление CrowdStrike остановило работу компьютеров в аэропортах, банках и государственных учреждениях, а убытки компаний из списка Fortune 500 оценили примерно в 4,2 миллиарда фунтов стерлингов. Этот сбой до сих пор остается самым разрушительным в мире.

Причину нынешнего сбоя Microsoft не раскрыла, однако никаких признаков кибератаки или "мятежного" ИИ-агента нет, а компания обещает объяснить все в отчете после устранения проблемы.