Мемы, шутки и пожелания смерти: весь мир радуется, что сервисы Microsoft не работают

Чем сеть ответила на сбой

Сервисы Microsoft не работают уже как минимум 14 часов, а исправления, по словам компании, действуют не так, как ожидалось. Ими пользуются более 430 миллионов человек, и многие, похоже, решили скоротать время в соцсетях, пишут Daily Mail и BBC.

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Главной шуткой дня стало изображение логотипа Microsoft 365, где цифру 5 зачеркнули и заменили на четверку, чтобы получилось "Microsoft 364", намекая на то, что один день все-таки выпал из целого года.

Люди радуются падению Microsoft / Скриншот 24 Канала

Пользователи также делились GIF-анимацией с Джорджем Костанзой из сериала "Сайнфелд", который барабанит карандашами по столу, с подписью обо всех офисных работниках Америки, которым нечем заняться. Другую публикацию украсили кадром из "Офиса", где Эд Хелмс достает бутылку Jägermeister и две рюмки.

Одна женщина в инстаграме взяла бутылку вина и иронично заметила, что она "опустошена". Развлекательное заведение Stack Newcastle поблагодарило Microsoft за то, что выходные начинаются уже сейчас.

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В соцсетях можно найти множество постов о том, что люди ненавидят Teams и рады, что сервис наконец-то сломался. Многие желают, чтобы он никогда не возобновил работу.

Люди радуются падению Microsoft / Скриншот 24 Канала

Мемы с ностальгией

Некоторые использовали для шуток ретрообразы. Люди сравнивали ситуацию с местью Clippy – обитателя старого Word, который на самом деле никогда не помогал. Кто-то советовал готовиться к возвращению факсов.

Люди радуются падению Microsoft / Скриншот 24 Канала

Encyclopaedia Britannica напомнила, что ее книги, в отличие от Outlook, не "вылетают". Еще одна публикация с героями мультфильма "Флинстоуны" шутила, что мир возвращается в каменный век.

Люди радуются сбою Microsoft / Скриншот 24 Канала

Люди обратили внимание и на то, как компания объясняет проблему. Microsoft сообщила, что "открывает все доступные пути" для восстановления работы, и это вызвало критику.

Есть ли в Microsoft команда по коммуникациям? Ведь кто вообще одобрил такое сообщение?– прокомментировала эксперт по коммуникациям Шаран Каур.

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Некоторые пользователи попросили компанию не исправлять все до вечера пятницы. Среди сообщений были такие: "Уважаемая Microsoft, не спешите, проведите время с семьей", "Единственное, что Outlook сегодня доставил вовремя, – это счастливый час". Другой автор предупредил, что будет не так весело, когда в 16:45 все письма вдруг загрузятся. Авиакомпания Air India воспользовалась случаем и напомнила, что письма могут подождать, а отправляться в отпуск стоит уже сейчас.

Однако не всем это кажется смешным. Британец Дэйв рассказал, что без почты с четверга после 21:00 он потерял записи в календаре, а это "ужасно сказывается на бизнесе". Эд Зитрон, технологический аналитик и ведущий подкаста Better Offline, высказался гораздо резче.

Это совершенно безумно, что Outlook до сих пор не работает. Сатью Наделлу следовало бы уволить за это. Этого не произойдет, но это недопустимо– сказал Зитрон.

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Из-за масштаба сбоя вновь встал вопрос о зависимости мира от нескольких технологических гигантов. В октябре прошлого года проблема с DNS в Amazon Web Services на 15 часов вывела из строя банки, соцсети, многочисленные сайты, сервисы, игры, медиа и т. д. В прошлом месяце сбой питания в дата-центре Google Cloud в Лондоне отключил Revolut, HSBC, Barclays и Lloyds. В 2024 году ошибочное обновление CrowdStrike остановило работу компьютеров в аэропортах, банках и государственных учреждениях, а убытки компаний из списка Fortune 500 оценили примерно в 4,2 миллиарда фунтов стерлингов. Этот сбой до сих пор остается самым разрушительным в мире.

Причину нынешнего сбоя Microsoft не раскрыла, однако никаких признаков кибератаки или "мятежного" ИИ-агента нет, а компания обещает объяснить все в отчете после устранения проблемы.