Меми, жарти й побажання смерті: увесь світ радіє, що сервіси Microsoft не працюють

Чим мережа відповіла на збій

Сервіси Microsoft не працюють щонайменше 14 годин, а виправлення, за словами компанії, діють не так, як очікувалося. Користуються ними понад 430 мільйонів людей, і багато хто, схоже, вирішив згаяти час у соцмережах, пишуть Daily Mail та BBC.

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Головним жартом дня стало зображення логотипа Microsoft 365, де цифру 5 закреслили та замінили на четвірку, щоб вийшло "Microsoft 364", натякаючи на те, що один день таки випав із цілого року.

Люди радіють падінню Microsoft / Скриншот 24 Каналу

Користувачі також ділилися GIF-анімацією з Джорджем Костанзою із серіалу "Сайнфелд", який барабанить олівцями по столу, із підписом про всіх офісних працівників Америки, яким нічого робити. Іншу публікацію прикрасили кадром з "Офісу", де Ед Гелмс дістає пляшку Jägermeister і дві чарки.

Одна жінка в Instagram взяла пляшку вина й іронічно сказала, що вона "спустошена". Розважальний заклад Stack Newcastle подякував Microsoft за те, що вихідні починаються вже зараз.

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У соцмережах можна знайти численні дописи про те, що люди ненавидять Teams і раді, що сервіс нарешті зламався. Багато хто бажає йому ніколи не відновитися.

Люди радіють падінню Microsoft / Скриншот 24 Каналу

Меми з ностальгією

Дехто застосував для жартів ретрообрази. Люди порівнювали ситуацію з помстою Clippy – мешканця старого Word, який ніколи насправді не допомагав. Хтось радив готуватися до повернення факсів.

Люди радіють падінню Microsoft / Скриншот 24 Каналу

Encyclopaedia Britannica нагадала, що її книжки, на відміну від Outlook, не "падають". Ще одна публікація із героями мультфільму "Флінстоуни" жартувала, що світ повертається до кам'яної доби.

Люди радіють падінню Microsoft / Скриншот 24 Каналу

Люди звернули увагу й на те, як компанія пояснює проблему. Microsoft повідомила, що "відкриває всі доступні шляхи" для відновлення роботи, і це викликало критику.

Чи є в Microsoft команда з комунікацій? Бо хто взагалі схвалив таке повідомлення?– прокоментувала експертка з комунікацій Шаран Каур.

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Деякі користувачі попросили компанію не виправляти все до вечора п'ятниці. Серед повідомлень були такі: "Шановна Microsoft, не поспішайте, проведіть час із родиною", "Єдине, що Outlook сьогодні доставив вчасно, – це щаслива година". Інший автор попередив, що буде не так весело, коли о 16:45 усі листи раптом завантажаться. Повітряний перевізник Air India скористався нагодою й нагадав, що листи можуть зачекати, а вирушити у відпустку варто вже зараз.

Проте не всім смішно. Британець Дейв розповів, що без пошти з четверга після 21:00 втратив записи в календарі, а це "жахливо позначається на бізнесі". Ед Зітрон, технологічний аналітик і ведучий подкасту Better Offline, висловився набагато різкіше.

Це абсолютно божевільно, що Outlook досі не працює. Сатью Наделлу мали б звільнити за це. Цього не станеться, але це неприпустимо– сказав Зітрон.

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Через масштаб збою знову постало питання залежності світу від кількох технологічних гігантів. Торік у жовтні проблема з DNS в Amazon Web Services на 15 годин вимкнула банки, соцмережі, численні сайти, сервіси, ігри, медіа тощо. Минулого місяця збій живлення в дата-центрі Google Cloud у Лондоні відключив Revolut, HSBC, Barclays і Lloyds. У 2024 році помилкове оновлення CrowdStrike зупинило комп'ютери в аеропортах, банках і урядах, а збитки компаній із Fortune 500 оцінили приблизно в 4,2 мільярда фунтів стерлінгів. Той збій досі залишається найруйнівнішим у світі.

Причину нинішнього збою Microsoft не розкрила, проте жодних ознак кібератаки чи "бунтівного" ШІ-агента немає, а компанія обіцяє пояснити все у звіті після усунення проблеми.