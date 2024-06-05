Парад планет: сразу шесть наших космических соседей выстроились в ряд на потрясающем фото

Меркурий, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун показались в один ряд на снимке во время парада планет. Все они были видимы над горизонтом одновременно, что бывает крайне редко в рамках короткой человеческой жизни.

Парад планет

На изображении видно, что шесть планет выровнены в почти идеальную линию. Марс и Сатурн четко видимы возле полумесяца, тогда как положение остальных планет, которые слишком удалены, чтобы их можно было видеть невооруженным глазом, проявились с помощью длинной экспозиции.

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Астрофотограф Джош Дьюри снял парад планет 1 июня рано утром с Мэндип-Хиллз – холмов из известняка в графстве Сомерсет в Великобритании.

Это был действительно особенный опыт. Видеть, как одна планета за другой поднимаются вверх, и попадают на мое изображение, было фантастически и действительно вобрало в себя ощущение перспективы нашего места в Солнечной системе, не говоря уже о Вселенной,

– говорит Джош Дьюри.



На этом отредактированном снимке обозначены все планеты / Фото Josh Dury

Что такое парад планет

Планетарные соединения происходят, когда две или более планет оказываются близко друг к другу на небе. Конечно, это только с нашей точки зрения, то есть то, как бы видим небо в проекции, находясь на Земле. В реальности планеты остаются чрезвычайно далеко друг от друга.

Такие соединения не являются редкими в целом, но они становятся все более редкими с каждой следующей планетой, которая добавляется к этой цепочке. Три ближайшие к нам планеты — Меркурий, Венера и Земля — выравниваются в пределах 3,6 градуса на небе каждые 39,6 года. Но большее количество требует больше времени.

Для того чтобы все восемь планет Солнечной системы выровнялись так же близко, как это было 1 июня с этими шестью, понадобится 396 миллиардов лет — этого никогда не происходило раньше и не произойдет до того, как Солнце станет красным гигантом, поглотив в процессе Меркурий, Венеру и, вероятно, Землю, говорят ученые. Поэтому это действительно уникальная возможность не только для отдельного человека, но и для всего человечества.