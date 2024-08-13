Viber ввел бесследное удаление сообщений: кто может воспользоваться новой функцией
13 августа 2024, 18:32Читати новину українською
Пользователи популярного мессенджера Viber теперь могут незаметно удалять свои сообщения, независимо от того, были они прочитаны или нет. Однако функция доступна не всем пользователям приложения.
Функция "Удалять сообщения без следа" доступна исключительно владельцам подписки Viber Plus – премиум-сервис, который предоставляет доступ к специальным функциям и ограниченной рекламе.
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Кроме свежей функции бесследного удаления сообщений подписка также содержит другие преимущества:
- возможность конвертировать голосовые сообщения в текст,
- прямые чаты со службой поддержки,
- неограниченный доступ к стикерам и другие бонусы.
- "Режим невидимости", который не раскрывает вашего онлайн-статуса, таким образом сохраняя конфиденциальность.
Новая функция удаления сообщений без следов еще больше усиливает конфиденциальность пользователей, позволяя удалять сообщения, не оставляя никаких доказательств в чате.Кстати, если вы хотите повысить собственную конфиденциальность и безопасность в мессенджере Viber, у нас есть полезный материал с актуальными советами от разработчиков мессенджера, как это сделать правильно