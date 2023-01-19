Правду о героях узнают миллионы: Meta пообещала не блокировать контент о полке "Азов"
Источник:Михаил Федоров
Мы наконец-то можем сказать, что лед тронулся. Стало известно, что в Meta не будут блокироваться контент, связанный с полком "Азов". Это однозначно очень и очень хорошие новости для нас.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он отметил, что договориться об этом удалось с президентом по глобальной политике компании Ником Клеггом, а также вице-президентом по вопросам политики модерирования Моникой Биккерт. Вопросы обсуждали во время встречи в рамках форума в Давосе.
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Политику модерирования изменят
Facebook и Instagram стали мощными инструментами для донесения правды о войне по всему миру. Команда Минцифры постоянно общается с корпорацией Meta по поводу сотрудничества. Разблокировали сотни аккаунтов украинских военных, блогеров и активистов,
– отметил Федоров.
В то же время, он добавил, что самой острой темой до сих пор оставалась блокировка фотографий, а также видео, связанных с полком "Азов". Он выразил благодарность за то, что в Meta приняли "взвешенное и важное решение изменить политику модерирования по поводу Украины".
По словам министра, миллионы людей по всему миру будут иметь возможность узнать о подвиге защитников и защитниц Мариуполя. Кроме того, аргумент для обвинения героев Украины потеряет пропаганда Кремля.
Посты об "Азове" блокируются не один год
- Следует понимать, что Instagram и Facebook еще с 2014 года блокируют сообщения, в которых упоминается отдельный отряд специального назначения Нацгвардии "Азов".
- Заметим, что пресс-служба Нацгвардии неоднократно обращалась в Facebook, Twitter, а также другие социальные сети. Их представители отвечали, что блокируют сообщения из-за многочисленных жалоб на них.
- Интересно, что удаляли даже сообщения, в которых не было ни одного текстового упоминания. Алгоритмы социальных сетей действовали так, что выявляли на фотографиях упоминания об "Азове" и сносили эти публикации.
- Так что еще в конце лета 2022 года стало известно, что Украина обратится к Meta, чтобы наконец избавиться от этой вопиющей несправедливости. Ведь из-за российской пропаганды миру недоступна информация о героях, защищающих наше государство.
- Напомним, что многие защитники "Азовстали" все еще находятся в российском плену. И мы надеемся, что разблокировка публикаций об "Азове" позволит ускорить процесс их возвращения домой.