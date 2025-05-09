Meta планирует добавить в умные очки Ray-Ban технологию "суперзрения"

Компания Meta рассматривает возможность добавления технологии распознавания лиц в будущие версии своих умных очков Ray-Ban Meta. Новая функция, которую назвали "суперзвезда", позволит пользователям идентифицировать людей рядом, сканируя их лица людей.

В то же время такая инновация может вызвать вопросы о конфиденциальности, ведь не всем может понравиться, что их распознают без их согласия, информирует 24 Канал со ссылкой на The Verge.

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В этом контексте Meta AI рассматривает возможность отключения светодиодного индикатора камеры, который сигнализирует о начале процесса распознавания лиц. В текущих моделях умных очков Ray-Ban Meta AI есть индикатор, который начинает мигать, как только камера включается, предупреждая окружающих о съемке.

По данным источников, новые модели умных очков под названиями Aperol и Bellini с функцией "суперзвезды" планируется выпустить в 2026 году. Они будут иметь более мощные батареи, поскольку потребление энергии значительно увеличивается с использованием новой технологии.

Во время тестирования на существующих моделях Ray-Ban Meta AI время автономной работы сократилось до 30 минут.

Новые функции "суперзрения" для Meta Ray-Ban

Программное обеспечение на основе искусственного интеллекта, разработанное Meta AI, которое активируется командой "Hey, Meta, run live AI", не только распознавать лицо, но и напоминать владельцу очков, например, забрать ключи, если искусственный интеллект заметит, что он этого не сделал, или купить продукты по дороге домой.

Благодаря тому, что камера и сенсоры очков постоянно работают в режиме "суперзрение", искусственный интеллект сможет отслеживать действия пользователя и напоминать о важных вещах, если он что-то забыл.