На Земле обнаружили один из древнейших метеоритов с Марса

Осколки необычной породы были обнаружены в 2022 году в пустыне Сахара на севере Мали. Позже исследователи установили, что она имеет марсианское происхождение. Однако ее точный возраст оставался неизвестным. Об этом пишет Gizmodo.

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Как ученые определили возраст метеорита?

Метеорит получил название Teghaza 001. Изначально его классифицировали как шерготит – самый распространенный тип марсианских метеоритов. Геолог из Лаборатории реактивного движения NASA Ян Лю, возглавившая исследование, сначала не считала образец чем-то особенным.

В ходе детального анализа ученые обнаружили в нем кристаллы циркона. Этот минерал позволяет достаточно точно определять возраст горных пород. Исследователи применили новый метод датировки отдельных минеральных зерен, использовав фрагмент метеорита размером меньше ногтя.

Результаты показали, что порода подвергалась воздействию марсианской воды примерно 4,1 миллиарда лет назад. Следовательно, первоначальное формирование метеорита произошло еще раньше. Результаты исследования опубликованы в журнале Science. По оценкам ученых, Teghaza 001 относится к числу древнейших марсианских метеоритов, когда-либо найденных на Земле.

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В настоящее время ученым известно более 400 марсианских метеоритов. Они попали на Землю после того, как мощные столкновения выбросили обломки пород с поверхности Красной планеты в космос. Большинство исследованных образцов относительно молоды, поэтому они дают ограниченное представление о ранней геологической истории Марса.

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Что метеорит рассказывает о древнем Марсе?

Teghaza 001 отличается не только возрастом, но и минеральным составом. Вулканические минералы в его структуре сохранили информацию о формировании марсианской коры из магмы, которая постепенно остывала. Позже порода претерпела изменения под воздействием подземной воды.

Исследователь NASA из Эймского исследовательского центра Ли Сапер назвал находку первым образцом марсианской коры из региона планеты, откуда ранее не поступали подобные материалы. По его словам, метеорит сохраняет свидетельства взаимодействия воды и горных пород, а возможно, даже следы древней атмосферы Марса в период, когда планета теряла воду.

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Мог ли древний Марс быть пригодным для жизни?

Состав Teghaza 001 свидетельствует о том, что водный цикл на раннем Марсе мог быть более сложным и активным, чем предполагалось ранее. Взаимодействие воды с породами также дает дополнительные основания полагать, что в прошлом на планете существовали необходимые условия для поддержания жизни.

Это не доказывает, что на Марсе действительно существовала жизнь. Однако метеорит сохранил редкие геологические свидетельства периода, когда планета была значительно моложе современной Земли.

Исследователи надеются, что дальнейшее изучение Teghaza 001 поможет лучше понять, как формировалась марсианская кора, как вода изменяла поверхность планеты и какой была ее атмосфера миллиарды лет назад.