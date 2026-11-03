На Землі знайшли один із найдавніших метеоритів із Марса

Фрагменти незвичайної породи знайшли у 2022 році в пустелі Сахара на півночі Малі. Пізніше дослідники встановили, що вона має марсіанське походження. Однак її точний вік залишався невідомим. Про це пише Gizmodo.

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Як учені визначили вік метеорита?

Метеорит отримав назву Teghaza 001. Спочатку його класифікували як шерготит – найпоширеніший тип марсіанських метеоритів. Геологиня з Лабораторії реактивного руху NASA Ян Лю, яка очолила дослідження, спершу не вважала зразок особливим.

Під час детального аналізу науковці виявили в ньому кристали циркону. Цей мінерал дає змогу досить точно визначати вік гірських порід. Дослідники застосували новий метод датування окремих мінеральних зерен, використавши фрагмент метеорита, менший за ніготь.

Результати показали, що порода зазнала впливу марсіанської води приблизно 4,1 мільярда років тому. Отже, початкове формування метеорита відбулося ще раніше. Результати дослідження опублікували в журналі Science. За оцінками науковців, Teghaza 001 належить до найдавніших марсіанських метеоритів, які коли-небудь знаходили на Землі.

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Нині науковцям відомо про понад 400 марсіанських метеоритів. Вони потрапили на Землю після того, як потужні зіткнення викинули уламки порід із поверхні Червоної планети в космос. Більшість досліджених зразків відносно молоді, тому вони дають обмежене уявлення про ранню геологічну історію Марса.

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Що метеорит розповідає про давній Марс?

Teghaza 001 вирізняється не лише віком, а й мінеральним складом. Вулканічні мінерали в його структурі зберегли інформацію про формування марсіанської кори з магми, яка поступово охолоджувалася. Пізніше порода зазнала змін під впливом підземної води.

Дослідник NASA Еймського дослідницького центру Лі Сапер назвав знахідку першим зразком марсіанської кори з регіону планети, звідки раніше не отримували подібних матеріалів. За його словами, метеорит зберігає свідчення взаємодії води й гірських порід, а можливо, навіть сліди давньої атмосфери Марса в період, коли планета втрачала воду.

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Чи міг давній Марс бути придатним для життя?

Склад Teghaza 001 свідчить, що водний цикл на ранньому Марсі міг бути складнішим і активнішим, ніж припускали раніше. Взаємодія води з породами також дає додаткові підстави вважати, що в минулому планета мала необхідні умови для підтримки життя.

Це не доводить, що на Марсі справді існувало життя. Однак метеорит зберіг рідкісні геологічні свідчення періоду, коли планета була значно молодшою за сучасну Землю.

Дослідники сподіваються, що подальше вивчення Teghaza 001 допоможе краще зрозуміти, як формувалася марсіанська кора, як вода змінювала поверхню планети та якою була її атмосфера мільярди років тому.