Небесный календарь ноября: какие астрономические события ожидаются в течение месяца

Наблюдателям будет на что посмотреть почти весь месяц: от "падающих звезд" и ярких болидов до сближения двух планет и рекорда космического аппарата. Когда и куда смотреть, рассказывает 24 Канал.

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Что с метеорными потоками в начале месяца?

Ноябрь начался с двух возможностей увидеть метеоры. Южные тауриды достигли пика около 5 ноября, но еще будут видны некоторое время, а Северные тауриды станут наиболее заметными примерно 12 ноября. Оба потока названы в честь созвездия Тельца: метеоры летят по общим участкам неба, но наблюдателям кажется, что они выходят из двух разных областей этого созвездия.

Тауриды не отличаются активностью. В идеальных условиях каждый поток дает около пяти метеоров в час. Однако они известны тем, что время от времени порождают чрезвычайно яркие метеоры, которые называют болидами. Именно они могут сделать даже тихую ночь незабываемой.

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Когда смотреть на Леониды?

Следующий большой поток наступит 17 и 18 ноября. Лучше всего выходить на улицу рано утром, когда Луна уже скроется за горизонтом. При благоприятных условиях можно увидеть до 15 метеоров в час, хотя реальное количество обычно будет меньше.

Подготовиться несложно. Выберите место подальше от городских огней, дайте глазам около 30 минут привыкнуть к темноте и найдите удобную позу, из которой видно как можно больше неба.

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Как увидеть Марс и Юпитер рядом?

Утром 15 и 16 ноября перед восходом Солнца смотрите на юго-восток. Там Марс и Юпитер окажутся очень близко друг к другу, примерно на расстоянии 1,2 градуса. Это чуть больше, чем суммарная видимая ширина двух полных Лун. Юпитер будет ярче, а Марс легко узнать по красноватому оттенку.

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Телескоп или бинокль не нужны, обе планеты видны невооруженным глазом. На самом деле их разделяют огромные расстояния, а сближение возникает лишь из-за расположения планет относительно Земли. Если наблюдать за ними несколько утрен подряд, можно увидеть, как планеты сначала сближаются, а затем снова удаляются.

"Вояджер-1" в этом месяце войдет в историю (хотя он уже там)

В ноябре "Вояджер-1" станет первым рукотворным объектом на расстоянии одних световых суток от Земли. Это значит, что даже сигнал, летящий со скоростью света, будет доходить до аппарата 24 часа. Ответ будет возвращаться еще столько же, поэтому обмен сигналом и ответом продлится около двух суток.

Увидеть зонд невозможно, но направление можно определить по созвездию Змееносца: примерно туда "Вояджер-1" летит в межзвездное пространство. Чтобы отметить это достижение, NASA приглашает всех присоединиться к акции Shine Bright for Voyager's Light-Day 17 ноября.

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Что такое суперлуние и почему не стоит ожидать от него слишком многого?

Завершит месяц полная суперлуна 24 ноября. Луна движется вокруг Земли не по идеальной окружности, а по слегка вытянутой орбите, поэтому расстояние до нее меняется. Когда полнолуние приходится на момент, когда Луна находится относительно близко, его называют суперлунием. Оно кажется немного больше и ярче обычного полнолуния, хотя разницу часто трудно заметить.

Ноябрьская суперлуна – первая из трех подряд: следующие состоятся в декабре и январе. Лучше всего наблюдать ее на восточном горизонте во время захода Солнца, когда Луна начинает восходить. У горизонта она может казаться огромной, но это в основном следствие известного зрительного эффекта, который заставляет объекты увеличиваться для нашего глаза из-за иллюзии Луны – особенности человеческого восприятия.