Небесний календар листопада: яких астрономічних подій слід очікувати протягом місяця

Спостерігачам є на що подивитися майже весь місяць: від "падаючих зірок" і яскравих болідів до зустрічі двох планет та рекорду космічного апарата. Коли і куди дивитися, розповідає 24 Канал.

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Що з метеорними потоками на початку місяця?

Листопад почався з двох нагод побачити метеори. Південні Тауриди досягли піку близько 5 листопада, але ще будуть видимі деякий час, а Північні Тауриди стануть найпомітнішими приблизно 12 листопада. Обидва потоки названі на честь сузір'я Тельця: метеори летять спільними ділянками неба, але спостерігачам здається, що вони виходять із двох різних областей цього сузір'я.

Тауриди не вирізняються активністю. За ідеальних умов кожен потік дає близько п'яти метеорів за годину. Проте вони відомі тим, що час від часу породжують надзвичайно яскраві метеори, які називають болідами. Саме вони можуть зробити навіть тиху ніч незабутньою.

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Коли дивитися на Леоніди?

Наступний великий потік прийде 17 і 18 листопада. Найкраще виходити надвір рано-вранці, коли Місяць уже сяде за обрій. За сприятливих умов можна побачити до 15 метеорів за годину, хоча реальна кількість зазвичай буде меншою.

Підготуватися нескладно. Оберіть місце подалі від міських вогнів, дайте очам близько 30 хвилин звикнути до темряви й знайдіть зручну позу, з якої видно якомога більше неба.

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Як побачити Марс і Юпітер поруч?

Вранці 15 і 16 листопада перед сходом Сонця дивіться на південний схід. Там Марс і Юпітер опиняться дуже близько один до одного, приблизно на 1,2 градуса. Це трохи більше за сумарну видиму ширину двох повних Місяців. Юпітер буде яскравішим, а Марс легко впізнати за червонуватим відтінком.

Телескоп чи бінокль не потрібні, обидві планети видно неозброєним оком. Насправді їх розділяють величезні відстані, а зближення виникає лише через розташування планет відносно Землі. Якщо стежити за ними кілька ранків поспіль, можна побачити, як планети спершу наближаються, а потім знову віддаляються.

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Voyager 1 цього місяця потрапить в історію (хоча він уже там)

У листопаді Voyager 1 стане першим рукотворним об'єктом на відстані однієї світлової доби від Землі. Це означає, що навіть сигнал, який летить зі швидкістю світла, доходитиме до апарата 24 години. Відповідь повертатиметься ще стільки ж, тож обмін сигналом і відповіддю триватиме близько двох діб.

Побачити зонд неможливо, але напрямок можна визначити за сузір'ям Змієносця: приблизно туди Voyager 1 летить у міжзоряний простір. Щоб відзначити досягнення, NASA запрошує всіх долучитися до акції Shine Bright for Voyager's Light-Day 17 листопада.

Що таке супермісяць і чому не варто чекати надто багато?

Завершить місяць повний супермісяць 24 листопада. Місяць рухається навколо Землі не по ідеальному колу, а по трохи витягнутій орбіті, тому відстань до нього змінюється. Коли повня припадає на момент, коли Місяць відносно близько, її називають супермісяцем. Він здається трохи більшим і яскравішим за звичайну повню, хоча різницю часто важко помітити.

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Листопадовий супермісяць – перший із трьох поспіль: наступні відбудуться у грудні та січні. Найкраще дивитися на східний обрій біля заходу Сонця, коли Місяць починає сходити. Біля горизонту він може здаватися величезним, але це здебільшого наслідок відомого зорового ефекту, який змушує об'єкти збільшуватися для нашого ока через ілюзію Місяця – особливість людського сприйняття.