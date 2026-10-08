Когда и как наблюдать Дракониды

Активность метеорного потока продолжается с 6 по 10 октября. Главная особенность Драконид этого года заключается в том, что их лучше всего видно в первые часы после захода солнца. В отличие от большинства других звездных дождей, для наблюдения которых приходится вставать в три или четыре часа утра, этот метеорный поток достигает максимума еще до того, как большинство людей ложится спать. Лучшее время для наблюдений наступит около девяти часов вечера, пишет Space.

Звездопад возникает тогда, когда Земля проходит через шлейф пыли и обломков, который оставляет комета 21P/Джакобини–Циннера. Этот космический объект возвращается во внутреннюю часть Солнечной системы каждые 6,6 года и обновляет след из метеороидов. Последний такой проход произошел в марте 2025 года, поэтому область до сих пор щедро усеяна новыми обломками. Метеоры вылетают из радианта в созвездии Дракона, которое после захода солнца расположено высоко в северо-западной части неба.

Обычно во время пика астрономы ожидают около 5 метеоров в час. Однако Дракониды способны преподносить и настоящие сюрпризы. Например, в 1933 году наблюдатели в Европе фиксировали впечатляющие 500 метеоров в минуту. Другой всплеск произошел в 2018 году, когда скорость метеоров превысила 100 единиц в час.

Идеальные условия для наблюдения в 2026 году

В 2026 году наблюдателям будет способствовать спутник Земли. Луна будет находиться в фазе убывающего серпа и будет освещена лишь на 2 процента, что обеспечит темное небо. Благодаря этому можно будет заметить даже самые тусклые метеоры.

Чтобы получить наилучшие впечатления, эксперты советуют смотреть на участок неба примерно в 40 градусах от радианта в созвездии Дракона. Также стоит дать глазам около 30 минут для полной адаптации к темноте.