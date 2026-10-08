Коли та як шукати Драконіди

Активність метеорного потоку триває з 6 до 10 жовтня. Головна особливість цьогорічних Драконід полягає в тому, що їх найкраще видно в перші години після заходу сонця. На відміну від більшості інших зоряних дощів, які вимагають підйому о третій або четвертій годині ранку, цей метеорний потік досягає максимуму ще до того, як більшість людей лягає спати. Найкращий час для спостережень настане близько дев'ятої години вечора, пише Space.

Зорепад виникає тоді, коли Земля проходить крізь шлейф пилу та уламків, який залишає комета 21P/Джакобіні – Ціннера. Цей космічний об'єкт повертається до внутрішньої частини Сонячної системи кожні 6,6 року та поновлює слід із метеороїдів. Останній такий прохід стався у березні 2025 року, тож область досі щедро всіяна новими уламками. Метеори вилітають із радіанта у сузір'ї Дракона, яке після заходу сонця розташоване високо у північно-західній частині неба.

Зазвичай під час піку астрономи очікують близько 5 метеорів на годину. Проте Драконіди здатні підносити й справжні сюрпризи. Наприклад, у 1933 році спостерігачі в Європі фіксували вражаючі 500 метеорів на хвилину. Інший спалах стався у 2018 році, коли швидкість метеорів перевищила 100 одиниць на годину.

Ідеальні умови для спостереження у 2026 році

У 2026 році спостерігачам сприятиме супутник Землі. Місяць перебуватиме у фазі спадного серпа й буде освітлений лише на 2 відсотки, що забезпечить темне небо. Завдяки цьому можна буде помітити навіть найтьмяніші метеори.

Щоб отримати найкращі враження, експерти радять дивитися на ділянку неба приблизно за 40 градусів від радіанта у сузір'ї Дракона. Також варто дати очам близько 30 хвилин для повної адаптації до темряви.