В эти выходные наблюдайте за метеорным потоком Эта-Акварид, который достигает своего пика

Метеорный поток Эта-Акварид станет самым активным в первые субботу и воскресенье мая. До 50 "падающих звезд" в час можно будет увидеть в безлунном небе, когда лишний свет не будет препятствовать зрелищу.

Как смотреть

По данным Американского метеорного общества, этот ежегодный метеорный поток, возможно, усилится в этом году благодаря гравитационному воздействию Юпитера. Он может стать самым активным в истории наблюдений.

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"Падающие звезды", как мы часто называем их здесь, на Земле, вызваны метеороидами, которые летают в космическом вакууме. Когда планета проходит через определенную точку пространства на своей траектории вокруг Солнца, она пересекается с положением этих космических камней. В этом случае они происходят из облака обломков, оставленного кометой Галлея. Крошечные частицы ударяются об атмосферу Земли, нагреваются и очень быстро испаряются, высвобождая энергию, которую можно видеть в виде полос света в ночном небе.

Эта-Аквариды, и обычно их можно увидеть

во время пика активности. Быстрые метеоры могут оставлять после себя сияющие "шлейфы", которые длятся от нескольких секунд до нескольких минут.

Хотя на эти выходные приходится пик метеоров с самой высокой частотой, Аквариды активны с 15 апреля по 27 мая. Увидеть их можно, конечно же, только в темное время суток.

Видимость звездопада в значительной степени зависит от фаз Луны. Нынешний "звездопад" не будет омрачен сильным лунным сиянием, поскольку совпадает частично с убывающей Луной и с 9 мая – с растущей. Поэтому те часы, когда небо будет темнее – идеальны для наблюдения за падением фрагментов. Это может быть, например, перед рассветом.

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Для наблюдения метеорного дождя обычно не рекомендуется использовать бинокли и телескопы, поскольку вы таким образом сможете охватить взглядом лишь маленькую часть неба. Метеоры чаще всего сгорают так быстро, что вы вряд ли успеете что-то заметить или переместить бинокль. Поэтому лучше всего наблюдать невооруженным глазом.