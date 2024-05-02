Как смотреть
По данным Американского метеорного общества, этот ежегодный метеорный поток, возможно, усилится в этом году благодаря гравитационному воздействию Юпитера. Он может стать самым активным в истории наблюдений.
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"Падающие звезды", как мы часто называем их здесь, на Земле, вызваны метеороидами, которые летают в космическом вакууме. Когда планета проходит через определенную точку пространства на своей траектории вокруг Солнца, она пересекается с положением этих космических камней. В этом случае они происходят из облака обломков, оставленного кометой Галлея. Крошечные частицы ударяются об атмосферу Земли, нагреваются и очень быстро испаряются, высвобождая энергию, которую можно видеть в виде полос света в ночном небе.
Хотя на эти выходные приходится пик метеоров с самой высокой частотой, Аквариды активны с 15 апреля по 27 мая. Увидеть их можно, конечно же, только в темное время суток.
Видимость звездопада в значительной степени зависит от фаз Луны. Нынешний "звездопад" не будет омрачен сильным лунным сиянием, поскольку совпадает частично с убывающей Луной и с 9 мая – с растущей. Поэтому те часы, когда небо будет темнее – идеальны для наблюдения за падением фрагментов. Это может быть, например, перед рассветом.
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Для наблюдения метеорного дождя обычно не рекомендуется использовать бинокли и телескопы, поскольку вы таким образом сможете охватить взглядом лишь маленькую часть неба. Метеоры чаще всего сгорают так быстро, что вы вряд ли успеете что-то заметить или переместить бинокль. Поэтому лучше всего наблюдать невооруженным глазом.