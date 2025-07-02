Международный уголовный суд подвергся "сложной" кибератаке

Международный уголовный суд сообщил о недавней попытке взлома его компьютеров. Это уже второй случай за последние годы. Он заставил суд активизировать механизмы реагирования на киберугрозы.

Что известно

На прошлой неделе технические средства Международного уголовного суда обнаружили и помогли локализовать "сложную и целенаправленную" попытку кибератаки. Благодаря системам мониторинга и быстрому реагированию последствия атаки были максимально ограничены. В организации уже продолжается анализ масштабов инцидента, а также внедряются дополнительные меры защиты, чтобы свести к минимуму возможные угрозы, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное заявление.

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Официальный представитель суда Фади Эль-Абдалла сообщил, что сейчас сведения о характере атаки или потенциальных потерь секретных данных обнародованы не будут, но подчеркнул важность открыто информировать общественность и государства-участники о таких случаях. Поэтому можно ожидать, что больше информации появится позже.

Это уже вторая подобная атака на МКС за последнее время. В сентябре 2023-го также фиксировалась попытка кибервзлома, целью которой, как оказалось позже, был шпионаж. Тогда суд подтвердил, что это была целенаправленная акция с серьезной угрозой для деятельности суда, однако доказательств компрометации или утечки данных найдено не было. Кроме кибератак, в тот период суд столкнулся и с другими попытками вмешательства, в частности попыткой устроить в ряды учреждения агента под видом стажера.

Что такое Международный уголовный суд