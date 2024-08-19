Microsoft начала блокировать установку Windows 11 на некоторых компьютерах

С недавних пор Windows 11 требует более строгих правил для установки на компьютер. Поэтому теперь, если ПК пользователя не соответствует минимальным требованиям для операционной системы, с ее установкой будут проблемы.

Ранее пользователи пользовались несколькими популярными обходными путями, которые позволяли установить Windows 11 на компьютер, который не соответствует официальным требованиям. Но последние обновления свидетельствуют о том, что Microsoft закрывает эти лазейки.

А тем временем Появился аналог AirDrop для обмена файлами между Windows и Android – вот как он работает

Особенности требований Windows 11

Когда Windows 11 только появилась, возникла значительная путаница относительно ее системных требований. Многие пользователи обнаружили, что даже мощные компьютеры не могут установить ОС из-за отсутствия таких компонентов, как модуль TPM 2.0.

Чтобы обойти эту проблему, пользователи применяли несколько обходных путей, в частности метод обхода проверки системных требований путем добавления параметра "/product server" в исполняемый файл инсталлятора Windows 11.

Это обходное решение работало более года, позволяя устанавливать Windows 11 на неподходящие устройства. Однако после недавнего патча в бета-версии операционной системы вышеупомянутый метод обхода перестал работать.

Пока что все работает

Похоже, что разработчики Microsoft активно отслеживают эти методы обхода и принимают меры для их предотвращения.

Сейчас эта блокировка действует только для Canary-версий Windows 11, а это означает, что обходной путь все еще можно использовать в стабильных версиях ОС. Однако, введение этой меры указывает на то, что более широкое развертывание, вероятно, неизбежно.

Смотрите также Microsoft тихо закрывает программу, которая была с нами более 7 лет

Следует также заметить, что существует ряд других методов и даже целых инструментов, которые помогают установить Windows 11 на компьютер, который не соответствует системным требованиям. Поэтому пользователи, вероятнее всего, могут не беспокоиться, ведь вряд ли Microsoft сможет реализовать достаточно действенный способ, который будет препятствовать установке операционки на не соответствующий ПК.