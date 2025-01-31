Microsoft сделала лучшую модель искусственного интеллекта от OpenAI бесплатной для всех

Чат-бот Copilot всегда отличался тем, что предоставлял бесплатно то, за что в ChatGPT нужно платить от 20 долларов. В сентябре 2024 года OpenAI запустила новую модель ИИ под названием o1, способную к значительно более глубоким рассуждениям, чем другие модели. До сих пор она была доступна только для платных подписчиков, но это был лишь вопрос времени, когда Microsoft интегрирует o1 в свою систему.

Как получить доступ

Модель o1 тратит значительно больше времени на размышления, чем другие системы ИИ, но взамен она предлагает глубокие научные исследования практически любого вопроса и решения сложных проблем. Компания предупреждает, что генерирование ответа может занять около 30 секунд, поэтому вам нужно будет запастись терпением и вряд ли вы будете применять новую функцию для абсолютно каждого запроса, пишет 24 Канал.

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В течение последних нескольких месяцев модели серии o1 были доступны пользователям ChatGPT с платными аккаунтами ChatGPT Plus, Pro и ChatGPT Team.

В октябре 2024 года корпорация Microsoft объявила о новой тестовой функции Copilot Labs под названием Think Deeper для пользователей Copilot Pro. Она, собственно, и использовала модель глубоких рассуждений o1 от OpenAI, чтобы помочь пользователям решать сложные задачи.

Теперь Microsoft объявила, что делает функцию Think Deeper бесплатной для всех пользователей Copilot.

Генеральный директор Microsoft AI Мустафа Сулейман написал следующее о запуске функции Think Deeper для пользователей Copilot: "Возможные варианты использования этой функции действительно безграничны. Я искренне рад, что десятки миллионов наших пользователей получают такую возможность. У нас есть еще многое в планах, и я не могу дождаться, чтобы рассказать об этом вам. А пока что жизнь полна хаоса и сложных проблем. Позвольте Think Deeper взять на себя часть умственной нагрузки".

Чтобы воспользоваться новой функцией Think Deeper, пользователи уже могут зайти на сайт Copilot и активировать соответствующую новую кнопку, которая появилась в строке ввода запроса. После этого напишите ваш запрос и отправьте сообщение.

Новая возможность также уже начала распространяться для приложений на смартфонах, но не все пользователи пока получили это обновление.