Microsoft анонсировала Dragon Copilot, новый ИИ с очень конкретным и полезным назначением

Вчера Microsoft анонсировала новую систему искусственного интеллекта под названием Dragon Copilot. Этот помощник сочетает в себе возможности моделей Dragon Medical One (DMO) и DAX Copilot (DAX). Вместе они должны стать чрезвычайно полезным ассистентом для врачей.

Основное назначение Dragon Copilot

Вот объяснение обеих составляющих финальной модели. Dragon Medical One – это ассистент для клинического документирования, который может записывать все, что говорит врач. Система обладает расширенным распознаванием акцентов, что помогает ей выделять каждый отдельный голос среди звукового потока. Она также не требует подготовки голосового профиля. DAX Copilot – это генеративный инструмент для создания медицинских заметок на основе искусственного интеллекта, сообщает 24 Канал со ссылкой на Microsoft.

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Dragon Copilot теперь сочетает в себе возможности обоих сервисов, позволяя врачам и другим поставщикам медицинских услуг создавать многоязычные примечания, автоматизированные задачи, многоязычную поддержку, персонализированный стиль и форматирование, возможности диктовки на естественном языке, языковые заметки, редактирование, кастомизированные тексты, шаблоны, подсказки искусственного интеллекта и многое другое. Как говорит сама Microsoft, Dragon Copilot – это новый помощник с искусственным интеллектом для клинического рабочего процесса и документооборота.

Dragon Copilot также позволит врачам осуществлять общий поиск медицинской информации и получать доступ к проверенным источникам. Они также могут без особых усилий автоматизировать простые задачи, например создание заметок и резюме из существующих клинических данных, писем с направлениями и итогов после визитов пациентов. Он даже интегрируется с электронными медицинскими картами для беспрепятственного доступа к информации о пациентах.

Понятно, что пока он настроен на работу с американскими медицинскими системами, но впоследствии расширит диапазон другими странами. Это означает, что его можно адаптировать и для украинских больниц.

Джо Петр, корпоративный вице-президент Microsoft по продуктам для здоровья и жизни, прокомментировал запуск Dragon Copilot следующим образом:

"В корпорации Microsoft мы давно верим, что искусственный интеллект имеет невероятный потенциал, чтобы освободить врачей от значительной части административного бремени в здравоохранении и дать им возможность перефокусироваться на заботу о пациентах. Запуская наш новый Dragon Copilot, мы выводим на рынок первую унифицированную систему голосового искусственного интеллекта, опираясь на многолетний опыт, который постоянно повышает качество работы врачей и улучшает клинические и финансовые результаты для медицинских организаций и пациентов, которых они обслуживают".

Dragon Copilot будет доступен на всех платформах: программа для компьютера, приложение для смартфона, браузерная версия. Также он будет встроен в поддерживаемые электронные системы здравоохранения.

В мае Dragon Copilot будет доступен в США и Канаде. Впоследствии он появится в Великобритании, Германии, Франции и Нидерландах. О доступности в других странах пока ничего не говорят.